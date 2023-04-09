Военнослужащих ВДВ представили к наградами за отвагу и мужество
Заместитель командующего группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Валерий Солодчук наградил государственными наградами военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) за проявленную отвагу и мужество в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщило Министерство обороны России.
Военных наградили в боевой обстановке в зоне проведения спецоперации. Заместитель командующего группировкой поблагодарил воинов-десантников за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач и вручил награжденным ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали «За Отвагу» и «За спасение погибавших».
1 апреля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим, участвующим в СВО медали «Золотая Звезда». Глава военного ведомства поблагодарил военнослужащих за самоотверженность, героизм и образцовое выполнение задач в зоне боевых действий.
27 марта президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» школьника Федора Симоненко из Брянской области, который спас двух детей при атаке украинских диверсантов в селе Любечане Брянской области.
Тогда, 2 марта, украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Брянской области. В транспорте были дети. Находившиеся в машине помимо Федора две девочки не пострадали благодаря действиям школьника, который, получив ранение, вывел их из автомобиля и отвел в лес, после чего поймал попутку и доехал с ними до безопасного места. В тот же день губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что ребенка представят к государственной награде. Он подчеркнул, что, спасая детей, мальчик проявил отвагу и мужество.
7 марта Федор был награжден медалью СКР «За доблесть и отвагу».
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.