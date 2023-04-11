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Штурмовые отряды ВДВ РФ захватили опорный пункт украинских боевиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ захватили опорный пункт украинских националистов. Минобороны России показало кадры выполнения российскими военнослужащими очередной боевой задачи в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.

С получением боевой задачи, отметили в оборонном ведомстве, штурмовые отряды десантников выдвинулись на боевых машинах десанта в указанный район, где ранее расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был обнаружен взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). По переданным координатам артиллерия ВДВ нанесла огневое поражение обороняющимся украинским подразделениям.

Под прикрытием бронегруппы и артиллерии подразделения десантников пошли на штурм украинского опорного пункта. Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов десантники подавили сопротивление противника и захватили взводный опорный пункт боевиков.

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Ранее, 10 апреля, стало известно, что российские десантники захватили 17 опорных пунктов ВСУ. Военнослужащие работали при поддержке ударов армейской авиации, огня артиллерии, парашютно-десантных полков и соединений, ТОС-1А «Солнцепек», танков и БПЛА.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что заместитель командующего группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Валерий Солодчук наградил государственными наградами военнослужащих Воздушно-десантных войск за проявленную отвагу и мужество в ходе спецоперации. Военным вручили ордена Мужества, знаки отличия Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу» и «За спасение погибавших».

8 апреля сообщалось, что костромские десантники при помощи зениток уничтожили украинских боевиков в лесу. В Минобороны отметили, что под прикрытием бронегруппы костромские десантники совершают марш на огневые позиции противника, отстреливая украинских боевиков из 57-миллиметровых зениток. После этого расчеты оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответный обстрел.

Для мобильности и маневренности подразделений орудия установлены на кузов автомобиля «Урал-4320».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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