Российские силы ликвидировали пункт временной дислокации украинской теробороны и контрбатарейную радиолокационную станцию (РЛС) на херсонском направлении, сообщил 26 апреля начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Днепр» Алексей Рулев.

«В районе населенных пунктов Николаевка, Камышаны, Тягенка и города Херсон огнем артиллерии уничтожен пункт временной дислокации подразделений территориальной обороны, САУ (самоходная артиллерийская установка. — Ред.) «Гвоздика», подвижная РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36 и кочующий минометный расчет», — сказал он.

Кроме того, были ликвидированы 30 украинских боевиков.

Накануне официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наемников, а также 25 единиц техники среди которой: семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Херсонская область вошла в состав России наряду с Луганской и Донецкой народными республиками и Запорожской областью по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Правобережная часть Херсонской области, в том числе город Херсон, с ноября 2022 года находится под контролем украинских войск.

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