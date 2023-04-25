ВС РФ уничтожили 360 военнослужащих ВСУ на донецком направлении за сутки

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили на донецком направлении за сутки до 360 украинских военных и наемников. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артемовска (украинское название — Бахмут. — Ред.)», — заявил представитель МО.

По словам Конашенкова, за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наемников, а также 25 единиц техники среди которой: семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Генерал-лейтенант добавил, что воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация вооруженных сил оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению Артемовска и пресекают попытки противника перебросить туда резервы.

За прошедшие сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов в районе города авиацией было совершено 9 самолетовылетов, а также выполнены 62 огневые задачи артиллерией группировки, уточнили в военном ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские силы уничтожили на донецком направлении более 280 украинских солдат. Более того, на этом направлении ВС РФ был уничтожен командно-наблюдательный пункт ВСУ.

Говоря о ситуации в Артемовске, Конашенков указал на то, что бои в западных районах продолжаются. Армейская поддержка пресекла попытки противника контратаковать с флангов.

Ранее в тот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захват Артемовска российской армией поставит под угрозу остальные территории Украины.

До этого, 23 апреля, газета Bild писала о том, что украинские военнослужащие оставили последние позиции в центре Артемовска и отступили на запад от железнодорожных путей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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