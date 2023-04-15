Внезапно в море: как и зачем проходит проверка сил Тихоокеанского флота

Боевые корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) 14 апреля вышли из мест базирования и приступили к развертыванию в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей. Во время внезапной проверки боеготовности сил флота они выполнят учебно-боевые задачи в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей. На маневрах береговые силы флота и морская пехота отработают противодесантную оборону побережья. Эксперты отмечают, что поддержание боеготовности сил ТОФ особенно актуально сегодня, когда обстановка в Тихоокеанском регионе становится всё более напряженной.

Неспокойный регион

По маршруту движения на кораблях проводятся учения боевых расчетов. Экипажи отрабатывают действия по живучести в море, прохождению кораблями узких участков, проводят тренировки с операторами навигационных радиолокационных комплексов.

«В ходе проверки оцениваются знания и практические навыки вахтенных офицеров по плаванию и маневрированию кораблей в ордере при выполнении задач рассредоточения в морских районах в составе тактических групп, организации противовоздушной и противоминной обороны», — сообщили в военном ведомстве.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Основной целью внезапной проверки ТОФ в Минобороны называют «наращивание способности вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений».

— Хотя у нас сейчас главные заботы находятся на другом конце страны, но Тихоокеанский флот играет важную роль, — напомнил «Известиям» военный эксперт Василий Кашин. — Использовать его на Украине за исключением авиации и морской пехоты (которая там активнейшим образом действует) не получится. Но держать его в состоянии боеготовности необходимо. Ситуация в регионе плохая и становится всё более напряженной. Мы не находимся там в центре каких-то противоречий. Главное противоречие там — Тайвань, Южно-Китайское море и Восточно-Китайское море. Но ситуация настолько непредсказуема, что надо быть готовыми ко всему.

Эксперт подчеркнул, что на Тихоокеанском флоте расположена часть российских стратегических ядерных сил.

— Не так много, как на севере, но несколько подводных стратегических ракетоносцев типа «Борей» несут там службу. Даже обеспечение службы этих «Бореев» — уже задача, которая требует поддержания сил флота в определенном состоянии. Не говоря уже про всё остальное. У нас есть спор с Японией. Из-за событий в Европе может начаться военная эскалация между нами и США, возникнуть серьезный кризис, а именно в этом регионе мы ближе всего с США соприкасаемся . С учетом всего этого надо поддерживать силы Тихоокеанского флота в состоянии высокой готовности, — пояснил Василий Кашин.

Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Борей» «Владимир Мономах» Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов

В три этапа

О начале внезапной проверки Тихоокеанского флота заявил 14 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом. Он поручил отработать варианты применения группировок с учетом оснащения современными средствами поражения, использования новых форм и способов действий войск.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что проверка будет проводиться в три этапа. На первом силы флота будут приведены в полную боевую готовность. На втором будет проводиться развертывание сил из пунктов базирования в районы боевой подготовки. На заключительном этапе на практике отработают учебно-боевые задачи.

Кроме того, в ходе маневров мобильные радиолокационные станции (РЛС) будут выведены в новые позиционные районы, а также будут отработаны вопросы боевой устойчивости подводных стратегических ракетоносцев . Проверка ждет дежурные силы, средства противовоздушной обороны (ПВО) и авиационные подразделения. По словам главы Генштаба, создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии.

Мобильная радиолокационная станция (РЛС) разведки воздушных целей средних и больших высот кругового обзора метрового диапазона волн Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Как рассказали в Минобороны, в соответствии с планом проверка включает в себя подготовку сил к боевым действиям, оперативное развертывание, учебно-боевые задачи в ближней и дальней морских зонах. Б удет отрабатываться и отражение массированных ракетно-авиационных ударов, поиск и уничтожение подводных лодок, торпедные и артиллерийские стрельбы, а также ракетные пуски по корабельным ударным группам и наземным объектам условного противника.

В маневрах задействованы береговые войска и морская пехота. «Черные береты» Тихоокеанского флота подняты по тревоге, подготовили технику и выдвинулись в районы сосредоточения на расстояние свыше 200 км . На марше отрабатываются задачи организации походного охранения, преодоления зараженных участков местности, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации условного противника.

В районах сосредоточения войска будут отрабатывать противодесантную оборону участка побережья.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

«В установленные временные нормативы проводится комплекс мероприятий по подготовке к применению по предназначению десантно-высадочных средств Тихоокеанского флота для дальнейшей погрузки сил морской пехоты на большие десантные корабли», — рассказали в Минобороны.

В маневрах также задействованы Воздушно-космические силы России и подразделения материально-технического обеспечения.