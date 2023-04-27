Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ

Минобороны России 27 апреля опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Отмечается, что экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

В Минобороны уточнили, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее, 24 апреля, экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетные удары по военным объектам и технике противника в зоне спецоперации на Украине.

10 апреля Минобороны показало боевой вылет пары штурмовиков Су-25. Пуски ракет были выполнены парами с малых высот. Ракетные авиационные удары нанесены по военным объектам и технике подразделений украинских националистов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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