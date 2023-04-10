Минобороны показало боевой вылет пары штурмовиков Су-25

Штурмовики Су-25 Восточного военного округа в зоне проведения спецоперации регулярно совершают боевые вылеты с тем, чтобы поразить обозначенные командованием цели. Минобороны в понедельник, 10 апреля, показало, как пара боевых самолетов совершила вылет и вернулась на аэродром.

Экипажи штурмовой авиации поднялись в небо и направились к пункту нанесения ударов. Пуски ракет были выполнены парами с малых высот. Ракетные авиационные удары нанесены по военным объектам и технике подразделений украинских националистов.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника, сообщили в военном ведомстве.

Затем самолеты вернулись на аэродром и специалисты инженерно-технического состава приступили к подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

8 апреля в пресс-службе российского Министерства обороны, приложив кадры полета российской авиации в ночном небе, рассказали, как за один боевой вылет старший инструктор летчик Алан Датиев ликвидировал двух «крокодилов» — вертолеты Ми-24 — украинских боевиков, после чего лишил противника штурмовика Су-25.

29 марта офицер ВКС РФ рассказал «Известиям», что помимо штурмовиков Су-25 «Грач» на авдеевском направлении российские силы применяют установку «Град». Из-за внешней схожести с современной российской системой залпового огня «Торнадо-Г» она стала постоянным героем украинской пропаганды.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.