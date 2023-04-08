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Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25

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Фото: Министерство обороны РФ
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За один боевой вылет старший инструктор летчик Алан Датиев ликвидировал двух «Крокодилов» — вертолеты Ми-24 — украинских боевиков, после чего лишил противника штурмовика Су-25. Об этом в субботу, 8 апреля, рассказали в пресс-службе российского Министерства обороны, приложив кадры полета российской авиации в ночном небе.

«В один из дней стандартного патрулирования воздушного пространства в районе переднего края, обнаружил две воздушные метки сначала. По характеристикам — два вертолета Ми-24, которые летели в районе переднего края. Соответственно, принял меры все: сближение, постановку на атаку и уничтожение», — рассказал военнослужащий.

В другом районе, который также входил в его зону ответственности Датиева, он обнаружил три цели, по характеристикам напоминающих штурмовики Су-25. Однако военнослужащий создал такие условия, что два самолета развернулись, а один пытался атаковать, но безуспешно.

«В итоге 3:0 в мою пользу», — заключил Датиев.

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Ранее, 3 апреля, в военном ведомстве рассказали, как экипажи штурмовой авиации ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских боевиков. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

29 марта офицер ВКС РФ рассказал «Известиям», что помимо штурмовиков Су-25 «Грач» на авдеевском направлении российские силы применяют установку РСЗО «Град». Из-за внешней схожести с современной российской системой залпового огня «Торнадо-Г» она стала постоянным героем украинской пропаганды.

27 марта летчик штурмовой авиации Воздушно-космических сил сообщил, что самолеты Су-25 хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации по защите Донбасса. На сегодняшний день сумма вылетов штурмовой авиации среди всех задействованных полков превышает 20 тыс., добавил он.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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