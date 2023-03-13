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Повысить сброс: ВКС России получили сверхточные дальнобойные боеприпасы

Они позволят самолетам поражать цели, не входя в зону действия ПВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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ВКС России получили в свое распоряжение новую линейку сверхточных дальнобойных бомб. В ее состав входят различные боеприпасы, отличающиеся калибром, дальностью полета, а также системами наведения. Новинки способны поражать на расстоянии в десятки километров не только стационарные объекты, но и движущиеся машины и даже танки. В настоящее время первые партии бомб уже поступили в арсеналы воздушно-космических сил. По словам экспертов, это сделает работу российской авиации безопаснее и эффективнее.

Бомбить по-точному

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, разработка новой линейки высокоточных авиационных бомб началась в прошлом году. А уже в начале нынешнего года они прошли войсковые испытания, где в целом подтвердили свои характеристики. Часть моделей по итогам тестирования была отправлена на доработку. Но остальные изделия были признаны боеготовыми, и сейчас идет их поставка в арсеналы российских воздушно-космических сил, а также морской авиации.

В новую линейку корректируемых бомб входит несколько моделей, способных поражать цели на расстоянии в десятки километров. Они различаются своей массой, дальностью применения, а также системой коррекции и наведения. Бомбы способны с особой точностью уничтожать как наземные цели, так и движущиеся объекты, в том числе и бронированные.

Истребители-бомбардировщики Су-34

Истребители-бомбардировщики Су-34

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

До последнего времени в арсенале ВКС были авиабомбы КАБ-500С, разработанные в 2000-е годы. Они активно применялись, в частности, в Сирии, где показали высокую точность. Однако даже при сбросе с больших высот они летят не более чем на 9 км. С планирующими боеприпасами дальнего действия самолеты смогут наносить удары, не входя в зону действия ПВО противника.

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Преимущество планирующих боеприпасов в том, что они значительно дешевле управляемых ракет, при этом обеспечивают сопоставимую точность. Кроме того, из-за отсутствия ракетного двигателя и топлива бомба может нести более массивную боевую часть.

Опыт специальной военной операции показал, что воздушным силам необходимы относительно недорогие высокоточные боеприпасы, — пояснил «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Такими изделиями можно оперативно поражать наземные цели и даже поддерживать пехоту в бою, уничтожая огневые точки противника. Если противник располагает современными, дальнобойными и маневренными средствами ПВО, то высокоточные авиационные бомбы помогут снизить риск для самолетов-носителей. Летчику достаточно набрать заданную высоту, произвести сброс и дальше быстро уйти от огня ПВО. Бомба, благодаря своей системе коррекции, сделает всё сама.

Опасное железо

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Планирующие бомбы представляют собой непростую цель для средств противовоздушной обороны. В интервью «Известиям» разработчик ракеты 9М338 для комплекса «Тор-М2» Виктор Елецкий рассказал, что эти комплексы могут эффективно противодействовать таким боеприпасам, однако полностью уничтожить планирующую бомбу крайне сложно.

— Тип «А» — это полное уничтожение цели в результате попадания. У бомбы очень толстый корпус, пробить который нашей сравнительно легкой боевой частью удается далеко не всегда. Даже если выпустить две ракеты по такой цели, это не решит проблему. В такой ситуации надо работать по аппаратурной части, — пояснил конструктор.

авиационный управляемый планирующий боеприпас

Слева направо: авиационный управляемый планирующий боеприпас «Гром-32», авиационная модульная ракета малой дальности Х-38МЛЭ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Несколько лет назад для нужд ВКС России началась разработка авиабомбы «Гром» с дальностью полета от 60 до 120 км. Ее малый диаметр и складные крылья дают возможность использовать ее не только с пилотируемой авиации, но и с беспилотников. «Известия» писали о принятом решении приспособить эти боеприпасы для применения с БПЛА. Бомба может размещаться во внутренних отсеках малозаметных истребителей Су-57 и беспилотников «Охотник». На внешней подвеске их смогут нести бомбардировщики Су-34 и средний ударный «Альтаир».

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Автопилот «Громов» позволяет совершать сложные маневры в полете. По заявлению разработчика, боеприпас способен разворачиваться на 180 градусов и уничтожать цели в задней полусфере бомбардировщика. Наводятся они при помощи бортовой инерциальной системы навигации и сигналов спутников ГЛОНАСС и NAVSTAR. При этом даже на предельной дальности применения среднее отклонение от цели составит от 2 до 10 м.

С 2016 года в России испытывается авиабомба «Дрель». Она представляет собой новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибра 500 кг. Способна планировать десятки километров и поражать тяжелую технику. Боеприпас предназначен для самолетов оперативно-тактической авиации. В 2021 году производитель заявлял, что начало производства запланировано на 2023-й.

Перспективное планирование

Активно производят планирующие боеприпасы и Соединенные Штаты Америки. GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) представляет собой бомбу GBU-39/В, которая объединена с двигателем стандартного 227-миллиметрового реактивного снаряда М26 от системы MLRS. Сброс происходит на максимальной высоте, после чего боеприпас планирует к цели по заданным координатам.

Кроме того, в США разработана технология JDAM (Joint Direct Attack Munition) по переоборудованию стоящих на оснащении неуправляемых бомб в высокоточные боеприпасы.

планирующий боеприпас
Фото: Global Look Press/U.S. Air Force

В то же время на вооружении беспилотников американского производства мощных боеприпасов нет. Легкие БПЛА MQ-1 Predator используют противотанковые ракеты Hellfire весом всего 50 кг. Самые тяжелые MQ-9 Reaper применяют бомбы со спутниковым и лазерным наведением весом не более 227 кг.

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Корректируемые боеприпасы создаются не только для авиации. Как писали «Известия», для реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» создана новая линейка управляемых и неуправляемых боеприпасов калибра 122 мм. Их главная особенность — большая дальность стрельбы. Мощность 122-миллиметровых снарядов для «Торнадо» невелика, но при высокоточном поражении их вполне достаточно для уничтожения легкобронированной техники, полевых укреплений, объектов важной инфраструктуры, надежного подавления артиллерии противника на позициях.

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