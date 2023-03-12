«Буря» в небе: что собой представляют сверхзвуковые ракеты Х-22 и Х-32

В ходе специальной военной операции на Украине Россия активно применяет сверхзвуковые ракеты Х-32. Причем количество их пусков постоянно растет. В Киеве заявляют, что ВКС РФ используют и старые Х-22 — якобы из-за нехватки более современных. Однако надо понимать, что модернизированные Х-22 практически ничем не отличаются от в свое время пришедших им на смену Х-32, отмечают военные эксперты . Что из себя представляют ракеты этого семейства, для чего они создавались и почему даже у самых современных систем ПВО мало шансов на то, чтобы из сбить, разбирались «Известия».

Опередившая время

Х-22 — это крылатая ракета с более чем 50-летней историей. Разработка авиационного комплекса с самолетом-носителем Ту-22 и крылатой ракетой «Буря» была начата согласно постановлению Совета Министров СССР от 17 июня 1958 года. Новейшее по тем временам оружие должно было обеспечить поражение американских авианосцев при групповом применении эскадрильями самолетов-носителей.

При имевшемся уровне технологий обеспечить высокую сверхзвуковую скорость — около трех с половиной скоростей звука (3,5М) — можно было только за счет сочетания мощного жидкостного ракетного двигателя и использования треугольного крыла малого удлинения. В итоге получилась достаточно крупная ракета длиной более 11 метров с весьма стремительным силуэтом.

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22К мог нести только один такой боеприпас. Для своего времени это был верх технологий, и после нескольких лет испытаний и доводки в 1967 году ракетный комплекс с противокорабельной модификацией Х-22 был принят на вооружение ВВС СССР.

Ракета Х-22 Фото: Commons.wikimedia.org/Una2704

Созданием ракеты Х-22 занимался филиал ОКБ Микояна и Гуревича в городе Дубна под руководством главного конструктора Александра Березняка. В 1966 году филиал КБ МиГ стал самостоятельной организацией МКБ «Радуга». Сегодня это — основное конструкторское бюро по разработке ракет типа «воздух–земля» для Воздушно-космических сил России.

Х-22 сразу создавалась в нескольких модификациях — для решения разных задач и с разными системами наведения. Ракета с активной радиолокационной головкой наведения предназначалась для поражения крупных радиоконтрастных целей типа авианосцев и других кораблей. Параллельно шло создание варианта для поражения наземных целей с известными координатами.

Оснащаться Х-22 могла как обычной, так и ядерной боевой частью. Соответственно, она могла поражать крупные наземные объекты, а мощность ядерного заряда была способна компенсировать промах из-за несовершенства систем наведения того времени. Изделие использовало так называемый автономный инерциальный счислитель пути «ПСИ», который обеспечивал расчет отклонения ракеты от запрограммированного маршрута и вносил коррективы в ее полет.

Дальность действия Х-22 тогда составляла от 250 до 480 км. Достигнув цели на высокой сверхзвуковой скорости, ракета переходила в пикирование. Столь высокоскоростную цель практически невозможно поразить системами противовоздушной обороны — тем более на уровне технологий 1970–1980-х годов.

Дальний бомбардировщик ТУ-22М2 Фото: ТАСС/Афонин К.

С появлением в составе ВВС СССР более совершенных самолетов-носителей Ту-22М ракеты Х-22 были доработаны. Ту-22М2 мог нести уже две Х-22 на узлах подвески под крыльями, а Ту-22М3 в перегрузочном варианте — сразу три: одну под фюзеляжем и по одной под каждым крылом.

Противовоздушная оборона авианосцев тоже не стояла на месте, и для уничтожения авианосной группы назначались одна или даже две эскадрильи Ту-22М3 с ракетами Х-22, самолеты постановки помех и разведчики-целеуказатели. Стоит отметить, что именно уничтожение авианосцев было основной задачей Х-22 в 1960–1980-х годах, так как именно они считались приоритетной целью дальней авиации ВВС Советского Союза.

Новое поколение

В постсоветскую эпоху МКБ «Радуга» начало кардинальную модернизацию Х-22. В корпусе старой ракеты появились новая система наведения, новая боевая часть и новый двигатель. Увеличенный объем топливных баков и более эффективное топливо увеличили максимальную дальности полета до 1 тыс. километров. Современный уровень развития электроники позволил значительно улучшить систему наведения новой ракеты, которая получила название Х-32.

Первые испытательные пуски были выполнены в 1998 году, а в 2000-е годы начались активные работы по доводке нового изделия до его современного совершенного состояния. В 2016 году Х-32 была принята на вооружение ВКС, ее носителем стали новейшие Ту-22М3М и прошедшие модернизацию Ту-22М3.

Максимальная скорость полета новой ракеты достигает 5 тыс. км/ч. Высота полета — около 40 км. На такой высоте ее не могут достать большинство обычных зенитных комплексов стран НАТО. Только у ЗРК типа Patriot есть некоторые шансы. Главное — подобно обычным крылатым ракетам, Х-32 может лететь к цели по сложному маршруту. С помощью радиолокационной станции она видит рельеф подстилающей местности и определяет тем самым свое местоположение. Точность ударов таких ракет становится значительно выше, чем у старых Х-22, а мощность боевой части сохраняется.

Но и это еще не всё. Конструктивная общность ракет позволяет провести модернизацию большого складского запаса Х-22 до уровня Х-32. В отличие от твердотопливных изделий, у ракет с жидкостными двигателями гарантийный срок хранения может быть значительно больше — у них нет ограничений, которыми обладает твердое топливо.

Самолет с ракетами Х-32 в ходе испытаний Фото: Commons.wikimedia.org/Jno

Если заменить систему управления, двигатель, боевую часть, проверить состояние электрики и корпуса, мы получим новую ракету, которая по своим возможностям близка к Х-32, но стоит значительно дешевле. В 2019 году Министерство обороны России приняло решение вернуть в строй авиационные ракеты типа Х-22. В то время заявлялось о планах модернизировать таких 32 ракеты. Ожидалось, что работы продлятся не дольше трех лет.

Возможно, совпадение по срокам неслучайно, и вполне вероятно, что сегодня мы являемся свидетелями применения в специальной военной операции на Украине не только вновь созданных современных Х-32, но и модернизированных, прошедших «реновацию» ракет Х-22.

Для систем обороны противника и те и другие одинаково сложны и опасны — перехватывать такого класса ракеты ВФУ сегодня нечем. Да, есть информация о получении Украиной первых комплексов ПВО Patriot. Они могут работать по таким целям, как сверхзвуковые и гиперзвуковые ракеты, но поражают их с вероятностью заметно ниже 100%. Даже для них это — крайне сложная и почти неуловимая цель. И, судя по всему, запас таких ракет у нас есть. Как есть в достаточных количествах и самолеты-носители Ту-22М3.