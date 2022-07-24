Небо в ракетах: почему глава «Алмаз-Антей» стал Героем России

«Золотую звезду» Героя России 21 июля получил гендиректор концерна ПВО «Алмаз-Антей» Ян Новиков. Награда — признание того, что созданные предприятием системы вооружения отлично проявили себя в ходе специальной военной операции на Украине. Это второй случай, когда одну из высших наград государства получает глава военно-промышленного предприятия. Первым в прошлом году стал гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. Как разработки «Алмаз-Антея» десятилетиями укрепили обороноспособность страны и влияли на эффективность ВС России — в материале «Известий».

Комплексные решения

«Золотую звезду» Яну Новикову 21 июля вручил министр обороны России Сергей Шойгу. По официальной формулировке — «за выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности РФ, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники». Очевидно, что награда стала признанием боевых успехов, достигнутых благодаря продукции «Алмаз-Антей» во время СВО на Украине.

Из систем вооружения, созданных концерном, на слуху прежде всего зенитные ракетные комплексы (ЗРК) зональной противовоздушной обороны С-300, С-300В, С-400 и С-500. Этот перечень можно дополнить зенитными комплексами войсковой ПВО семейства «Бук» и различными средствами радиолокационного обнаружения воздушных целей, а также системами управления ПВО разного уровня.

В состав концерна входит опытное конструкторское бюро «Новатор», в котором созданы не только комплексы ПВО, но и крылатые ракеты «Калибр» для ВМФ, крылатые ракеты 9М728 и 9М729 для наземных ракетных комплексов «Искандер-М».

Небо в ракетах Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» с надводного корабля Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

История создания современных крылатых ракет уходит корнями в конец 1960-х годов. Тогда в СССР и США заинтересовались идеей создания дозвуковых крылатых ракет большой дальности. Советские ученые в ходе исследовательского проекта «Эхо» установили, что с помощью массированного удара подобным оружием можно преодолеть системы ПВО и ПРО потенциального противника. Тогда же, в конце 1960-х, появилась идея встречного подрыва ядерных боезарядов крылатых ракет.

Первый проект отечественной дозвуковой крылатой ракеты ОКБ «Новатор» разработало в инициативном порядке. Но он оказался невостребован , пока США не начали полномасштабные работы по созданию крылатых ракет морского и наземного базирования SLCM и GLCM.

19 июня 1975 года военно-промышленный комитет при Совете министров СССР поручил «Новатору» и его главному конструктору Льву Люльеву дать советский ответ на американские разработки. В этот день началась история создания большого семейства ракет, в которое входит и «Калибр», и крылатые ракеты системы «Искандер-М».

Морской торпедно-ракетный комплекс «Гранат» с ракетой КС-122 «Новатор» создавал для вооружения перспективных на тот момент ударных подводных лодок проекта 971. Крылатые ракеты предполагалось запускать из торпедных аппаратов, и основными их целями должны были стать административно-политические и крупные военно-промышленные центры с заранее известными координатами.

На ракетах КС-122 «Гранат» впервые в СССР применили автономную инерциальную систему управления с коррекцией маршрута полета ракеты по рельефу местности. Эта система включала в себя вычислительную машину, радиовысотомер, систему хранения полетного задания и цифровые матрицы-карты участков коррекции.

Фото: Commons.wikimedia.org Пусковая установка 9В2413 комплекса РК-55 и КР КС-122

На пути к «Калибру»

Работы по морским крылатым ракетам шли быстро, и у же в 1976 году в Крыму начались испытания первых прототипов КС-122. Почти одновременно, в декабре 1976 года, «Новатору» поручили разработку наземного ракетного комплекса РК-55 «Рельеф». Это произошло в ответ на создание за океаном наземного ракетного комплекса с ракетами GLCM / BGM-109G Tomahawk.

Испытания нового ракетного комплекса начались в 1983 году. В 1986-м его приняли на вооружение Советской Армии. Серийное производство наладили на Машиностроительном заводе им.Калинина в Свердловске. К моменту заключения договора о сокращении ракет средней и малой дальности между СССР и США, было выпущено только шесть пусковых установок и 80 ракет к ним. По этому договору все ракеты комплекса «Рельеф» уничтожили в 1988 году.

Морские же «Гранаты» прослужили как минимум до конца 1980-х годов, когда по договоренности между СССР и США с кораблей и подводных лодок флотов обоих держав убрали все нестратегические ракеты с ядерными боезарядами. Носителями «Гранатов» к этому времени были ударные ракетно-торпедные подлодки проектов 671РТМ, 971, 945, 945А, а также несколько специальных лодок-носителей проекта 667АТ «Груша» — они несли боекомплект в 32 крылатые ракеты к восьми торпедным пусковым аппаратам. Предполагалось, что «Гранаты» войдут и в состав вооружения перспективной ударной лодки «Ясень» — работы над этим проектом начались в 1980-е годы.

КС-122 комплекса «Гранат» была классической дозвуковой крылатой ракетой с раскрывающимися после старта крыльями и малогабаритным турбореактивным двигателем. В отличие от крылатых ракет воздушного базирования Х-55, которыми занималось МКБ «Радуга», у КС-122 после старта маршевый двигатель не выдвигался из фюзеляжа. Кстати, многие конструктивные элементы этого оружия позже без изменений перекочевали на ракеты Р-500 / 9М728 «Искандер-М» и морские «Калибры». Среди прочего это рули высоты и направления, элементы раскрытия крыла, двигательная установка.

Небо в ракетах1 Боевой пуск ракеты из комплекса «Искандер-М» на одном из полигонов Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Особенностью ракет «Гранат» и «Рельеф» было то, что их применение предполагалось исключительно с ядерными боевыми частями, а это значительно сокращало варианты их использования — такие ракеты предназначались только для, условно говоря, «последней» войны с аналогичным «ядерным» соперником. А развитие флота требовало расширения номенклатуры и неядерных боевых систем. Так в конце 1980-х годов было положено начало работ по неядерным аналогам «Граната» и «Рельефа», которые позже приняли на вооружение флота как «Калибр».

В составе семейства «Калибр» два основных типа ракет: 3М-14 для ударов по наземным целям на дальности до 2500 км и противокорабельная 3М-54. Выпускаются также их экспортные аналоги. «Калибры» создавались и испытывались в 1990–2000-е годы. И параллельно шли работы по созданию их сухопутного аналога — ракеты Р-500 / 9М728 для универсального комплекса «Искандер-М». Ее первый пуск состоялся в Капустином Яру 29 мая 2007 года. После выполнения программы испытаний ракеты 9М728 в 2013 году приняли на вооружение.