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Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетные удары по военным объектам и технике противника в зоне спецоперации на Украине. Кадрами работы российской авиации поделилось Минобороны РФ в понедельник, 24 апреля.

Штурмовики выполняют пуски ракет парами с малых высот. После этого экипажи выпускают тепловые ловушки, совершают маневр и возвращаются на аэродром. Там технику осматривают и подготавливают к следующему вылету.

В результате боевого вылета военнослужащим удалось уничтожить замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее, 19 апреля, Минобороны РФ сообщило, что авиация Воздушно-космических сил России за сутки сбила три самолета противника. Были ликвидированы два украинских истребителя МиГ-29, а также украинский самолет Су-25.

До этого, 5 апреля, сообщалось, что украинский истребитель МиГ-29 сбит российскими силами в районе населенного пункта Селидово ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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