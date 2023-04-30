ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных в Константиновке в ДНР
В Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) ракетным ударом уничтожено более 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций ВСУ в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, еще около 280 эвакуированы с ранениями различной степени тяжести», — сказал он.
Помимо этого на купянском направлении потери противника составили до 85 солдат, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Между тем на краснолиманском направлении было уничтожено до 65 украинских боевиков, а также боевая бронированная машина, три автомобиля и две гаубицы Д-20 и Д-30.
Ранее, 29 апреля, Конашенков сообщил, что на донецком направлении потери ВСУ составили более 575 украинских боевиков и наемников. Кроме того, на южнодонецком и запорожском направлениях российские силы за сутки ликвидировали свыше 85 украинских военных.
Кроме того, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский Ми-8, 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Райгородки Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщили в оборонном ведомстве.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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