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ВС РФ уничтожили 575 военных и наемников ВСУ на донецком направлении
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ВС РФ уничтожили 575 военных и наемников ВСУ на донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 575 военных и наемников на донецком направлении
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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На донецком направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 575 украинских боевиков и наемников. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», одна гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сказал он.

Кроме того, на южнодонецком и запорожском направлениях российские силы за сутки ликвидировали свыше 85 украинских военных.

Конашенков добавил, что в районе Шахтерского и Успеновки Донецкой Народной Республики (ДНР) ликвидированы склады боеприпасов 72-й механизированной бригады и 110-й бригады теробороны ВСУ.

Также российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский Ми-8, 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Райгородки Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщили в оборонном ведомстве.

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Накануне, 28 апреля, в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили на донецком направлении до 300 украинских солдат. Также в Харьковской области были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

В тот же день день сообщалось, что расчет гаубицы «Гиацинт» уничтожил группу пехоты ВСУ в зоне спецоперации. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что на крыше «КамАЗа» военнослужащие установили сетку от беспилотников. Он уточнил, что это позволило обеспечить дополнительную защиту от фугасных снарядов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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