Расчет гаубицы «Гиацинт» уничтожил группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

По словам журналиста, на крыше КамАЗа военнослужащие установили сетку от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Обеспечение дополнительной защиты от фугасных зарядов, которые устанавливаются на беспилотники, дроны. Сталкивались с такой опасностью, и вот эта защита довольно эффективно работает против мелких ВОГов», — отметил заряжающий расчета гаубицы «Гиацинт» с позывным Батя.

Как сообщил корреспондент, расчет на то, что гранаты, которые летят сверху, взорвутся от соприкосновения с сеткой, пока оправдывает себя.

Расчету гаубицы пришли целеуказания нанести удар по группе пехоты Вооруженных сил Украины, которая укрылась в подвале.

«Мы сразу отдаем команду «пять беглым». Но пять беглым они же не будут в точку бить, у них же есть разлет. Вот, например, в танк попали, и там рядом миномет был, и миномет уничтожили», — сказал командир расчета гаубицы «Гиацинт» с позывным Ясень.

Ранее, 26 апреля, расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил РФ в ходе выполнения задачи в зоне проведения спецоперации ликвидировали огневые позиции украинских боевиков.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев 14 апреля сообщил, что российские разведчики уничтожили расчетами орудий «Гиацинт» опорный пункт ВСУ в районе Угледара.

4 апреля «Известия» показали кадры боевой работы российской артиллерии под Угледаром. Как отметил один из военных расчета гаубицы «Гиацинт», все солдаты работают слаженно, благодаря чему удается вести эффективную стрельбу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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