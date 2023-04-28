Реклама
Прямой эфир
Общество
Белоусов рассказал о работе над снижением стоимости страхования БПЛА
Мир
Пентагон проведет встречу в Брюсселе по поставкам оружия Украине
Экономика
Аэропорты РФ перейдут на российское ПО для регистрации пассажиров
Общество
Путин предложил запустить курсы по управлению беспилотниками в школах
Мир
Россия осудила отсутствие реакции ООН на авиаудары Израиля по Сирии
Мир
СМИ сообщили о гибели ирландского наемника на Украине
Мир
Рябков отметил важность взвешенного ответа США на невыдачу виз
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области
Армия
Российские танкисты уничтожили укрепрайоны ВСУ на авдеевском направлении
Мир
В ФАО спрогнозировали уровень голода в мире на 2023 год
Политика
Захарова заявила о невыдаче виз половине пресс-пула Лаврова
Армия
Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ на авдеевском направлении
Экономика
В России не будут проводить отдельную реформу пенсионных накоплений
Сюжет:

Расчет гаубицы «Гиацинт» уничтожил группу пехоты ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчет гаубицы «Гиацинт» уничтожил группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

По словам журналиста, на крыше КамАЗа военнослужащие установили сетку от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Обеспечение дополнительной защиты от фугасных зарядов, которые устанавливаются на беспилотники, дроны. Сталкивались с такой опасностью, и вот эта защита довольно эффективно работает против мелких ВОГов», — отметил заряжающий расчета гаубицы «Гиацинт» с позывным Батя.

Как сообщил корреспондент, расчет на то, что гранаты, которые летят сверху, взорвутся от соприкосновения с сеткой, пока оправдывает себя.

Расчету гаубицы пришли целеуказания нанести удар по группе пехоты Вооруженных сил Украины, которая укрылась в подвале.

«Мы сразу отдаем команду «пять беглым». Но пять беглым они же не будут в точку бить, у них же есть разлет. Вот, например, в танк попали, и там рядом миномет был, и миномет уничтожили», — сказал командир расчета гаубицы «Гиацинт» с позывным Ясень.

Полк прибыл: в ЗВО возродили «самое воюющее» подразделение
Чем прославился 245-й мотострелковый в годы чеченских кампаний и какими будут его задачи сегодня

Ранее, 26 апреля, расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил РФ в ходе выполнения задачи в зоне проведения спецоперации ликвидировали огневые позиции украинских боевиков.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев 14 апреля сообщил, что российские разведчики уничтожили расчетами орудий «Гиацинт» опорный пункт ВСУ в районе Угледара.

4 апреля «Известия» показали кадры боевой работы российской артиллерии под Угледаром. Как отметил один из военных расчета гаубицы «Гиацинт», все солдаты работают слаженно, благодаря чему удается вести эффективную стрельбу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023