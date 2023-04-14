Разведчики ВС РФ выявили и уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Угледара

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев 14 апреля сообщил, что российские разведчики уничтожили расчетами орудий «Гиацинт» опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара.

«Силами и средствами разведки был вскрыт и уничтожен расчетами орудий «Гиацинт» опорный пункт противника в районе Угледара, ликвидировано до 12 боевиков», — приводит его слова ТАСС.

Гордеев отметил, что на южнодонецком направлении расчетами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, «Бук» отражены два ракетных удара ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Сбиты семь реактивных снарядов. Также огнем гаубицы «Мста» уничтожен расчет противотанкового ракетного комплекса противника в районе Угледара.

Помимо этого, экипажем ЗРК «Оса-АКМ» сбит беспилотный летательный аппарат «Валькирия». Гордеев также сообщил, что на запорожском направлении комплексом артиллерийской разведки «Зоопарк» обнаружены две гаубицы противника в районе населенных пунктов Марфополь и Гуляйполе. После этого они были уничтожены расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гвоздика».

Ранее, 11 апреля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения улучшают свои позиции на угледарском и марьинском направлениях.

4 апреля «Известия» показали кадры боевой работы российской артиллерии под Угледаром. Как отметил один из военных расчета гаубицы «Гиацинт», все солдаты работают слаженно, благодаря чему удается вести эффективную стрельбу.

26 марта стало известно, что боец оперативно-боевого тактического формирования ДНР «Каскад» с позывным Цыган в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром. За подвиг военный был награжден орденом Мужества.

Накануне корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о зенитном ракетном комплексе «Бук», с помощью которого под Угледаром было уничтожено более 30 целей противника в воздушном пространстве. По его словам, боевая машина помогает пехоте и защищает объекты от атак украинских боевиков, создавая непробиваемый воздушный купол.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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