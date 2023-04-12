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Пушилин сообщил об улучшении позиций в районе Угледара и Марьинки

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Российские подразделения улучшают свои позиции на угледарском и марьинском направлениях. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«Если брать марьинское направление, то здесь ситуация развивается более динамично и здесь можно говорить об очень серьезных <…> улучшениях позиций», — рассказал он.

Кроме того, Пушилин отметил небольшое улучшение позиций ВС РФ в районе Угледара и серьезных улучшениях в районе Авдеевки, поскольку подразделения продвигаются с разных сторон населенного пункта.

Врио главы ДНР также добавил, что фиксируются определенные успехи подразделений и на горловском направлении.

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Ранее в этот день временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об улучшении позиций РФ на марьинском и горловском направлениях.

Как отметил Пушилин, в Марьинке на данный момент «всё динамично». Большое скопление противника, по словам врио главы ДНР, там было сосредоточено на шиноремонтном заводе, однако сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттуда уже удалось выбить.

10 апреля Пушилин сообщил, что освобождение города Марьинки к западу от Донецка затягивается из-за постоянного подтягивания резервов ВСУ. Он отметил, что ситуация по освобождению города развивается динамично

В тот же день советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские силы взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке. Он уточнил, что после взятия территории завода российским силам будет легче контролировать западные окраины города, где еще остаются украинские боевики.

В начале апреля штурмовые подразделения группировки ВС РФ «Юг» уничтожили два опорных пункта ВСУ и до 15 боевиков в районе Марьинки. В конце марта Пушилин заявлял о продвижении ВС РФ на марьинском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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