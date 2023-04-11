Пушилин заявил об улучшении позиций РФ на марьинском и горловском направлениях

Российские военные значительно улучшили свои позиции на марьинском и горловском направлениях. Об этом 11 апреля сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Как отметил Пушилин, в Марьинке на данный момент «все динамично». Большое скопление противника, по словам врио главы ДНР, там было сосредоточено на шиноремонтном заводе, однако сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттуда уже удалось выбить.

«Шиноремонтный завод — это не такое большое предприятие, но опорник противника там был выстроен достаточно серьезный. Он доставил очень много неприятностей нашим подразделениям. Но сейчас он уже находится под нашим контролем. Ценой больших усилий продвигаемся вперед», — указал глава региона в эфире «Соловьев Live».

Кроме того, он констатировал и существенное продвижение на горловском (или майорском) направлении.

Ранее, 10 апреля, Пушилин сообщил, что освобождение города Марьинки к западу от Донецка затягивается из-за постоянного подтягивания резервов ВСУ. Он отметил, что ситуация по освобождению города развивается динамично

В тот же день советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские силы взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке. Он уточнил, что после взятия территории завода российским силам будет легче контролировать западные окраины города, где еще остаются украинские боевики.

В начале апреля штурмовые подразделения группировки ВС РФ «Юг» уничтожили два опорных пункта ВСУ и до 15 боевиков в районе Марьинки. В конце марта Пушилин заявлял о продвижении ВС РФ на марьинском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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