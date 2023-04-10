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Сюжет:

Пушилин назвал причину затянувшегося освобождения Марьинки

Пушилин: освобождение Марьинки затягивается, так как ВСУ постоянно подтягивают резервы
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Освобождение города Марьинки к западу от Донецка затягивается из-за постоянного подтягивания резервов Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил в понедельник, 10 апреля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, что ситуация по освобождению города развивается динамично

«В Марьинке ситуация сейчас развивается достаточно динамично, затянувшееся освобождение Марьинки вполне объясняется тем количеством резервов, которые бросались и продолжают бросаться со стороны украинского режима для того, чтобы не дать полностью освободить данный населенный пункт и продвигаться дальше по другим направлениям», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

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Ранее в понедельник советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские силы взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке.

Он уточнил, что после взятия территории завода российским силам будет легче контролировать западные окраины города, где еще остаются украинские боевики.

В начале апреля штурмовые подразделения группировки ВС РФ «Юг» уничтожили два опорных пункта ВСУ и до 15 боевиков в районе Марьинки. В конце марта Пушилин заявлял о продвижении ВС РФ на марьинском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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