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В ДНР сообщили о взятии под контроль шиноремонтного завода в Марьинке

Гагин: российские силы взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Российские силы взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке. Об этом 9 апреля сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешел под контроль Вооруженных сил России», — сказал он ТАСС.

Гагин подчеркнул, что территория предприятия была одним из самых мощных, стратегически важных укрепрайонов на этом направлении. После взятия территории завода российским силам будет легче контролировать западные окраины города, где еще остаются украинские боевики.

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Ранее, 1 апреля, штурмовые подразделения группировки ВС РФ «Юг» уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) и до 15 боевиков в районе Марьинки. В конце марта врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении ВС РФ на марьинском направлении.

25 марта российские гранатометчики и корректировщики поразили блиндаж украинских боевиков в районе Марьинки. Уничтожить цель удалось ударом, нанесенным после двух пристрелочных залпов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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