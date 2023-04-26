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Расчеты «Гиацинт-С» уничтожили огневые позиции украинских боевиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе выполнения задачи в зоне проведения спецоперации ликвидировали огневые позиции украинских боевиков. Минобороны РФ 26 апреля опубликовало кадры боевой работы российских артиллеристов.

Отмечается, что артиллерийские подразделения ЗВО продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника. Работа российских военных ведется в круглосуточном режиме.

Во время выполнения задачи разведывательные подразделения вскрыли замаскированные огневые позиции зенитных установок украинских националистов в районе лесополосы и передали координаты для дальнейшего уничтожения.

Расчеты «Гиацинтов» выдвинулись на огневой рубеж для уничтожения целей по полученным разведанным. Бойцы ВС РФ нанесли удары по зенитным установкам ВСУ, которые пытались нанести огневое поражение российским подразделениям. Стрельба велась 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на дистанцию около 15 км.

«В основном мы работает контрбатарейной борьбой. Бывает, подымают птичку — работаем. По личному составу работаем, и по скоплению техники. На 25 км с первого выстрела мы попадали четко», — поделился командир орудия «Гиацинт-С» с позывным «Марадона».

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью разведывательного комплекса. После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника и восполнения боекомплекта.

Самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С» предназначены для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники, добавили в Минобороны.

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В Донбассе развернулась настоящая артиллерийская контрбатарейная дуэль

Ранее, 19 апреля, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь поделился кадрами работы расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гвоздика» на угледарском направлении. Отмечалось, что экипаж установки получил характеристики цели под Угледаром, после чего произвел первый пристрелочный выстрел — за ним последовали остальные. Процесс выполнения боевой задачи отслеживается при помощи беспилотников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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