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«Стараемся выжить, чтобы и дальше работать на победу»

В Донбассе развернулась настоящая артиллерийская контрбатарейная дуэль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Российские войска продолжают наступать на донецком направлении. Пехотинцы и штурмовые группы ВС РФ отвоевывают территорию, преодолевая эшелонированную оборону. Помогают им в этом артиллеристы, которые наносят непрерывные удары по позициям ВФУ. В свою очередь, украинские формирования, используя радиолокационные системы контрбатарейной борьбы, пытаются ответным огнем поразить российские артсистемы. Корреспонденты «Известий» побывали на позициях артиллеристов и своими глазами увидели, как уничтожаются украинские позиции, а также как противник наносит ответные удары.

«Прилет, убегай!»

Сегодня мы работаем на позициях самоходной артиллерии. Задача личного состава — поразить укрепленные позиции украинских боевиков. Сделать это нужно как можно быстрее — идет наступление российских войск. Но и противник не дремлет. В любой момент в работу могут включиться украинские подразделения, которые занимаются контрбатарейной борьбой.

Артиллеристы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Поэтому расчеты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» не стреляют с подготовленных огневых позиций, а выполняют огневой налет. Выходят в заданные точки, с ходу разворачиваются и выпускают снаряды по целям. На наших глазах самоходчики выполняют задачу. Несколько минут — и по противнику летят 122-мм артиллерийские снаряды, выпущенные бойцами 1-го Донецкого армейского корпуса.

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«Гвоздики» останавливаются, и во время небольшой паузы мы можем поговорить с их расчетами. Но наш диалог длится недолго.

— Ух ты, заводи! Это прилет, убегай! — заряжающий самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» резко прерывает разговор, который идет через открытый для лучшей вентиляции задний люк между выстрелами. Мы бежим в противоположную от машины сторону по кустам. На бегу за спиной слышно, как завелся двигатель и самоходка сорвалась с места. И почти сразу разрываются второй и третий снаряды украинских контрбатарейщиков.

Артиллеристы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Тактика борьбы

Огонь прекращается. На той стороне, видимо, понимают, что если не поразили цель тремя снарядами, то она уже ушла. На данный момент это уже стандартная тактика украинских артиллеристов.

Примерно 3–6 минут им необходимо для получения данных от радаров обнаружения и передачи их на свое дежурное орудие. Вывести беспилотник для визуальной корректировки так быстро не получается. Поэтому они выпускают несколько снарядов, опираясь только на показания радаров.

Российские же артиллеристы стараются выполнить свою работу быстрее, когда есть такая возможность. Самоходчики в таких условиях получают преимущество. Они могут выполнять свои налеты по принципу «выстрелил — ушел». А броня прикрывает расчет и машины от непрямых попаданий или применения врагом снарядов с воздушным подрывом.

Артиллеристы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Чуть позже в укрытии узнаем, что огневой налет прошел удачно. Машина и экипаж остались целы и успели выполнить огневую задачу. Артиллеристы отмечают, что подобная контрбатарейная стрельба противника была распространена прошедшим летом, потом на некоторое время стала редкостью, а недавно снова участилась. Вероятно, после чувствительных потерь в станциях артиллерийской разведки украинские боевики получили новые партии таких систем.

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— Все целы, машина цела. Стараемся выжить, чтобы оттеснить врага, чтобы убить больше противника. Чтобы мы работали и дальше на победу, — уже в укрытии рассказывает Киргиз, один из членов экипажа самоходки.

Ветераны в строю

На другой позиции работают орудия Д-1. Эти артсистемы появились еще в годы Великой Отечественной войны и долгие годы оставались на вооружении Советской армии. Орудие, у которого находимся мы, выпущено в 1946-м, но находится в идеальном состоянии после консервации. Чтобы сохранить его, расчеты регулярно занимаются техническим обслуживанием. Над небольшим снарядным погребком висит термометр в пластиковом корпусе веселой расцветки. По нему сверяют поправки на температуру воздуха.

Артиллеристы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Температура имеет определенное влияние на траекторию полета наших снарядов. Многие факторы влияют как на дальность, так и на угол стрельбы. Для более точной работы мы используем поправки на температуру воздуха и температуру заряда, — объясняет Псих. Свой позывной он получил не за характер, а по гражданской профессии — психолог.

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За время СВО Псих успел поработать на нескольких видах артиллерийских систем. Конечно же, задаем ему «провокационный» вопрос: какие же лучше — более новые модели, но с износом от больших настрелов, или такие ветераны, как Д-1, но с небольшой выработкой?

— Я считаю, что ни то, ни другое. В первую очередь всё зависит от личного состава, который распоряжается техникой. Если будет слаженная работа, четкие команды, тогда и огневые задачи будут выполняться четко, вовремя и в цель на любом виде вооружения и техники! — объясняет Псих.

Артиллеристы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Грамотные бойцы способны опираться на сильные стороны своего вооружения, компенсировать технические недостатки тактикой применения.

— Ведем активную поддержку пехотных подразделений нашей бригады, для того чтобы выбить врага, чтоб он отступил от нашего города Горловки, а в дальнейшем и от ДНР, — подводит итог Псих.

К слову, противник тоже получает не только новое вооружение из стран НАТО. На стороне врага можно видеть пушки и гаубицы 105 мм также времен Второй мировой или первых послевоенных лет. Зачастую плотность огня, корректировка и маневр оказываются важнее, чем номинальные табличные характеристики артиллерийских систем.

Артиллеристы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Получив данные очередной цели, артиллеристы размаскируют орудие и готовятся открыть огонь. Часто работают короткими огневыми налетами, по нескольку выстрелов, после чего восстанавливают маскировку. Всё необходимо сделать быстрее, чем противник сможет вывести беспилотник на поиски орудия. В отличие от самоходных гаубиц буксируемая артиллерия не сможет так быстро уйти с места ведения огня.

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