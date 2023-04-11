«Цель поражена — наблюдаю разрыв боекомплекта противника»

Сватовско-кременное направление — линия длиной 40 км, на которой решается судьба луганского фронта . Бои с локальными попытками продвижения вперед с обеих сторон идут каждый день, напряжение колоссальное. Один из участков держат добровольцы БАРС-14 — боевого специального армейского резерва. Задача их помимо прочего — подавление противника минометным огнем . «Пот артиллериста бережет кровь пехотинца», — говорят они. Вместе с расчетом минометчиков на передовой в ЛНР побывал специальный корреспондент «Известий» .

В сборе

На огневую точку мы выезжаем до рассвета, в 6 утра . В роли «такси», как говорят бойцы, мотолыга — легкобронированная гусеничная самоходка МТ-ЛБ. Стелется туман, и отчаянно щебечут птицы. Кто-то устраивается на броне, а кто-то в десантном отсеке, чтобы додремать там еще полчаса . Задача расчета — отстреляться по двум целям . Первая — скопление противника , которое наблюдается в определенном секторе уже третий день подряд. Вторая — миномет ВСУ , он кошмарит наших штурмовиков. В батарее несколько орудий, сегодня работает одно — 120-мм.

«Такси» — легкобронированная гусеничная самоходка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Пейзаж по дороге типичный для этих краев: леса, посадки, косогоры, лощины. Чем ближе к передовой, тем больше порубанных снарядами деревьев. Воронки как кратеры. А еще коровы и телята на пригорках, сраженные металлом наповал, где-то целые, где-то с выеденными дикими зверями животами.

На месте нас встречают несколько бойцов, ночевавших на позиции. Расчет, включая прибывших, в сборе . Командир — Андрей, позывной Архангел, родом из Марий Эл, на плече его шеврон «марийский отряд». Заряжающие и снарядные — Пашка, позывной Креветка, и 20-летний Орех из Ростовской области. Наводчик — Евс, ростовчанин. В роли «глаз» — геодезист Саша Иней из Тобольска: он уходит лесом на самую передовую, чтобы там, в непосредственной близости к противнику, занять на возвышенности наблюдательный пост и вести по рации корректировку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

На землю

Привычная подготовка боезарядов. Креветка и Орех снимают с мин защитные колпаки, вкручивают взрыватели, вставляют в основания вышибные патроны, навязывают на хвосты пороха. Само орудие стоит в стороне : боекомплект (БК) с минометом всегда отдельно. Точка пристреляна, объясняет Архангел, дело за малым: дождаться пока Иней доберется до позиции и даст добро.

Пользуясь свободной минутой, командир представляет расчет.

— Пашка. Наш ангел-хранитель, внештатный медик . Мой земляк, — говорит он, хлопая напарника по разгрузке с аптечками. — Дважды вынес с поля боя под огнем раненых товарищей.

Место выгрузки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Первый раз, объясняет уже сам Пашка, имеющий гражданские корочки медбрата по уходу за больными, попали с ребятами под прицельный сброс гранат с дрона. Ранило троих.

— Осмотрели всех вместе с начмедом, — вспоминает парень. — Перетянули раны жгутами, остановили кровотечения, наложили шины. Двое самостоятельно смогли выйти. Самого тяжелого — с осколочным ранением брюшной полости — эвакуировали на носилках в безопасную зону. Во второй раз вытягивать пришлось бойца из соседнего подразделения, задетого минометным осколком. Оказали первую помощь и вынесли с напарником в четыре руки в тыл.

Пашка, позывной Креветка, дважды вытащил из-под огня раненых товарищей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

В гражданской жизни Пашка — тренер в спортзале. Занимался силовыми дисциплинами, а также военно-прикладными видами спорта: стрельбой, ориентированием на местности, метанием гранаты. Вот и пришло, объясняет, время проверить на практике то, чему учился многие годы и к чему, видимо, всё это время шел.

— Сколько тебе сейчас? — спрашиваю.

— 34 года будет через 10 дней.

— Что хотелось бы получить в подарок?

— Мины проси! — бросает, улыбаясь, Архангел.

— Победить. Мы очень , — сияет светлый Пашка, — хотим победить!

Работа расчета. Справа командир Архангел Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Последнее его слово тонет в звуке разрыва. Снаряд ложится рядом . Пашка валится на землю.

— Расчет, в укрытие! — слышится как будто издалека голос Архангела.

В укрытии

Скатываемся в лощину. Блиндаж неблизко: минометная точка временная и рыть укрепления каждый раз, утверждают бойцы, нет смысла. Спасением выступают складки местности. Залегаем. Обращаю внимание, как так же беспечно, по-весеннему, продолжают надрываться птицы.

— Выход! — кричит кто-то, утыкаясь лицом в траву, хотя ничего кричать не надо: далекий залп в нашу сторону слышен всем. Две-три мучительные секунды. И разрыв ровно на том пригорке, где мы только что стояли . Сверху сыплется земля, трава.

Поднос снарядов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Уходим, — командует Архангел, оценив обстановку. И, продираясь сквозь кусты, мы следуем еле видимой тропой по руслу ручья.

Расстояние — 3–5 м друг от друга, хотя инстинктивно хочется сбиться в кучу. Все ведут себя спокойно — нет замешательства, излишней спешки. Командир отдает водителю МТ-ЛБ приказ отгонять машину, возвращаться в штаб — возможно, вычислили нас именно по шуму мотора.

— Услышали, подняли БПЛА , — поясняет Андрей, пока идем. — А там и увидели. Удары прицельные. Судя по звуку, 155-мм ствольная артиллерия, снаряды М-107, натовский образец. Разлет до 2 тыс. осколков . В странах Запада они больше используются как учебные. По этой причине, вероятно, и поставляются в таких количествах Украине.

Миномётный расчёт — все действия должны быть оперативными Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Прибежище находим в блиндаже мобилизованных, также минометчиков. Теснимся на досках. Парни из Москвы, Воронежа и Курска.

— Это по нам, — предполагает один, прислушиваясь. — Вы-то приехали и уехали, а мы тут постоянно.

«Барсы» не спорят. Снаружи — ближе, дальше — раздаются с промежутками еще четыре звука прилетов.

— Выходим, — говорит Архангел спустя минут 15. — Больше бить не будут. Во-первых, боятся ответки. Во-вторых, у них ограниченное число боезапасов. Делают четыре-пять, ну, максимум семь выстрелов и сворачиваются .

Пока двигаемся обратно, над головой зависает беспилотник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Чей? — спрашиваю.

— Наш, — отвечает, улыбаясь, Архангел. — Теперь наши в атаку пошли.

И добавляет, что противник отработал очень точно. Всего на этом направлении у ВСУ, предположительно, действуют три минометных расчета, понедельно. Два — слабенькие, накрывают площадями, редко попадают в цель. А один — профессионалы. Сейчас отстрелялись как раз они.

Три из пяти

Возвращаемся на место. На взгорке, где еще полчаса назад все так беззаботно топтались, зияет воронка . Времени ее разглядывать ни у кого нет.

Бойцы принимаются за прерванное. Саша Иней сообщает по рации, что «готов, ждет» . К слову, сегодня у него первый рабочий день после месячного перерыва: в марте, вот так же лежа на взгорке, наблюдая и корректируя, он попал под прицельный огонь ВСУ.

— Возможно, бликом бинокля себя выдал, — объяснит мне позже он. — Бить начали со спины, хитро. Отсекать, чтобы не ушел. Четвертой миной меня и выключило. Очнулся, притворился мертвым. Дождался, пока беспилотник улетит. И выполз к своим…

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Самый младший в батарее — 20-летний Орех из Каменска-Шахтинского

На снарядах вместе с Пашкой Креветкой Орех , самый молодой в батарее.

— Как сын нам! — говорит про него Архангел. Хотя Орех выглядит вовсе не ребенком, а крепким мужичком. Слышит он плохо.

— Контузия, многочисленные осколочные ранения ног, частичная потеря слуха, — говорит за него командир. — Отчаянный, смелый. Третий раз после госпиталя возвращается в подразделение.

Сам Архангел имеет за спиной серьезный военный опыт и специальную подготовку. В БАРС пришел три месяца назад, находясь в отпуске между контрактами, чтобы, по его словам, не терять драгоценное время — делиться опытом, учить других, продолжать общее для всех дело.

Звучат команды: «Мину в ствол», «Навестись, доложить», «Один, огонь!». Первый удар пристрелочный. Второй приходится в точку. Четвертый тоже . «Цель поражена. Наблюдаю разрыв БК противника», — передает по рации Иней. «Еще контрольный» , — решает Архангел.

Снарядные — слева Орех, справа Пашка Креветка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Пять снарядов — три попадания , — подводит он итог короткой, но насыщенной работы и командует: — Миномет и БК замаскировать. Расчет остается на боевое дежурство!

Место требуется покинуть оперативно. Ребята закидывают на плечи автоматы. Уходим пешком, про МТ-ЛБ не может быть и речи, опасно вдвойне. День только разгорается .

Сергей Прудников, Сватово – Кременная