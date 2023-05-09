«РВ» узнала о применении ВС РФ «Искандеров» для ударов по ВСУ

ВС РФ стали использовать оперативно-тактические комплексы «Искандер» для ударов по боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 9 мая, сообщило издание «Русская Весна».

Издание утверждает, что 8 мая «Искандерами» ударили по украинским целям в районе Харькова. Там заметили значительное скопление живой силы противника, которую собирались направить на российские позиции.

Также отмечается, что в небо поднялись порядка девяти ракетоносителей Ту-95 и Ту-22.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-десантные войска сковали подразделения ВСУ на флангах западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Помимо этого, на донецком направлении потери противника за прошедшие сутки составили более 380 украинских солдат, а также иностранных наемников.

Конашенков добавил, что благодаря ударам оперативно-тактической и армейской авиации при содействии артиллерии Южной группировки войск украинские подразделения были поражены в четырех населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР), включая Часов Яр, а также были уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

24 апреля стало известно, что ударом «Искандера» в ДНР было уничтожено до 60 грузинских наемников ВСУ. Удар был нанесен по пункту дислокации иностранных наемников в здании библиотеки в Константиновке.



Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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