ВС РФ продолжили наступательные действия в западной части Артемовска

В западной части Артемовска (украинское название — Бахмут) штурмовые отряды продолжают проводить наступательные действия. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 8 мая.

«Воздушно-десантные войска оказывали им (штурмовым отрядам. — Ред.) поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах», — сказал Конашенков.

Вместе с тем на донецком направлении потери противника за прошедшие сутки составили более 380 украинских солдат, а также иностранных наемников.

Конашенков отметил, что благодаря ударам оперативно-тактической и армейской авиации, а также при содействии артиллерии Южной группировки войск украинские подразделения были поражены в четырех населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР), включая Часов Яр.

«За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач», — сообщили в ведомстве.

Также в ДНР были уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем ранее, 7 мая, командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский обсудил с командирами меры по усилению обороны Артемовска. По его словам, обстановка на территории города напряженная.

В воскресенье в Минобороны России сообщили об освобождении еще двух кварталов Артемовска.

За день до этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ежедневные потери ВСУ в Артемовске составляют от 400 до 600 человек.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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