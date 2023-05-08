Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Режим ЧС ввели в Омской области из-за природных пожаров
Армия
ВСУ за сутки потеряли 380 военных на донецком направлении
Мир
Захарова назвала Иудой отменившего День Победы на Украине Зеленского
Мир
Боррель заявил о глубоком разрыве между Западом и остальным миром
Мир
МИД КНР назвал взаимное доверие главным условием в отношениях РФ и Китая
Армия
ВС РФ продолжили наступательные действия в западной части Артемовска
Происшествия
Более 300 домов сгорели при пожарах в Курганской области
Политика
Путин и Жапаров начали встречу в Москве
Мир
Мирзиеев объявил о проведении в Узбекистане досрочных президентских выборов
Мир
ЕК передала странам-членам проект 11-го пакета санкций против РФ для согласования
Армия
Танкист прямой наводкой отработал по военной части ВСУ под Авдеевкой
Общество
Генпрокурор России возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии
Происшествия
СК проверит информацию о растлении ребенка на борту самолета
Сюжет:

ВС РФ продолжили наступательные действия в западной части Артемовска

Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артемовска
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В западной части Артемовска (украинское название — Бахмут) штурмовые отряды продолжают проводить наступательные действия. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 8 мая.

«Воздушно-десантные войска оказывали им (штурмовым отрядам. — Ред.) поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах», — сказал Конашенков.

Вместе с тем на донецком направлении потери противника за прошедшие сутки составили более 380 украинских солдат, а также иностранных наемников.

Конашенков отметил, что благодаря ударам оперативно-тактической и армейской авиации, а также при содействии артиллерии Южной группировки войск украинские подразделения были поражены в четырех населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР), включая Часов Яр.

«За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач», — сообщили в ведомстве.

Также в ДНР были уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Завоевать репутацию: ВФУ теряют последние укрепленные рубежи в Артемовске
Потеря объявленного неприступной крепостью города грозит Украине огромными имиджевыми издержками

Днем ранее, 7 мая, командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский обсудил с командирами меры по усилению обороны Артемовска. По его словам, обстановка на территории города напряженная.

В воскресенье в Минобороны России сообщили об освобождении еще двух кварталов Артемовска.

За день до этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ежедневные потери ВСУ в Артемовске составляют от 400 до 600 человек.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023