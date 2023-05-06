Пригожин озвучил ежедневные потери ВСУ в Артемовске

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно теряют в Артемовске (украинское название — Бахмут) от 400 до 600 человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Противник ежедневно подтягивает от 400 до 600 человек, приблизительно столько же ежедневно у него убитыми», — сообщил он.

Пригожин также добавил, что до освобождения Артемовска осталось взять штурмом два с половиной километра.

Ранее, 4 мая, официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска. Тогда же группировка войск «Юг» нанесла поражение противнику на юго-западных окраинах города.

Также российские военные уничтожили мост в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР), сорвав планы противника по подвозу боеприпасов в Артемовск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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