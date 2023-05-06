Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о нескольких взрывах в Кривом Роге
Общество
Церемония прощания с модельером Юдашкиным началась в Москве
Армия
Российские силы начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ под Артемовском
Авто
Движение по Крымскому мосту возобновилось
Происшествия
ВСУ за утро выпустили по ДНР 14 снарядов
Происшествия
СК РФ возбудил дела в отношении начальников украинских СИЗО из-за пыток российских военных
Происшествия
Советник главы Крыма сообщил о работе системы ПВО на севере полуострова
Мир
СМИ сообщили о намерении ЕК ограничить экспорт в третьи страны из-за санкций против РФ
Происшествия
СК завел 2,9 тыс. дел о преступлениях киевского режима в Донбассе
Армия
Российские войска за день поразили более 170 целей на краснолиманском направлении
Общество
В Ялте открылось первое в Крыму отделение Сбербанка
Происшествия
ВСУ убили пенсионера за проезд на велосипеде мимо их позиций в Мариуполе
Общество
Движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам
Сюжет:

Пригожин озвучил ежедневные потери ВСУ в Артемовске

Пригожин: ежедневные потери ВСУ в Артёмовске составляют от 400 до 600 человек
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно теряют в Артемовске (украинское название — Бахмут) от 400 до 600 человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Противник ежедневно подтягивает от 400 до 600 человек, приблизительно столько же ежедневно у него убитыми», — сообщил он.

Пригожин также добавил, что до освобождения Артемовска осталось взять штурмом два с половиной километра.

Завоевать репутацию: ВФУ теряют последние укрепленные рубежи в Артемовске
Потеря объявленного неприступной крепостью города грозит Украине огромными имиджевыми издержками

Ранее, 4 мая, официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска. Тогда же группировка войск «Юг» нанесла поражение противнику на юго-западных окраинах города.

Также российские военные уничтожили мост в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР), сорвав планы противника по подвозу боеприпасов в Артемовск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023