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Завоевать репутацию: ВФУ теряют последние укрепленные рубежи в Артемовске

Потеря объявленного неприступной крепостью города грозит Украине огромными имиджевыми издержками
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Артемовске штурмовые отряды добровольцев 4 мая освободили два квартала и продолжили движение в западном направлении. Противник предпринял несколько контратак, но все они были отбиты. В настоящее время положение подразделений ВФУ в городе достаточно тяжелое. Наступила заключительная стадия штурма города, но противник будет держаться за оставшиеся дома до последней возможности, не считаясь с потерями , считают эксперты. Украинские власти окружили город ореолом «неприступной крепости», и его сдача грозит огромными репутационными потерями для ВФУ, отметили они.

Десантники держат фланги

В Артемовске штурмовые отряды добровольцев овладели двумя кварталами и продолжают уничтожать противника в западной части города. Подразделения Воздушно-десантных войск тем временем пресекают попытки противника контратаковать с флангов, рассказали в Минобороны России 4 мая.

Ударами авиации и артиллерии в районе населенных пунктов Красное и Григоровка, а также около юго-западной окраины Артемовска поражены подразделения 60-й, 93-й механизированных, 54-й мотопехотной бригад ВФУ.

— За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено шесть самолето-вылетов, артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВФУ.

СВО
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, противник предпринял в Артемовске несколько контратак, но все они были отбиты. В настоящее время положение подразделений ВФУ в городе достаточно тяжелое.

— Именно в последних кварталах на западе города стоят многоэтажки, за которые идут бои. Там же все развязки дорог — на Часов Яр, на другие населенные пункты. Если ВФУ теряют эти позиции, значит, надо будет откатываться дальше, из города. Поэтому они держатся. И репутационные потери будут огромные — Артемовск объявили неприступной крепостью, сейчас Зеленский постоянно говорит об этом за границей. Но скоро этот миф рухнет. В принципе, нам немного осталось.

Эксперт отметил, что сейчас ВФУ пытаются бросать резервы и подвозить технику.

— Надеюсь, что это уже заключительная стадия, потому что мы бьем уже по резервам, — сказал он. — Площадь, которую они обороняют, сужается, потери от этого растут. Потом, после освобождения Артемовска, будут другие цели. Битва за Донбасс продолжается.

СВО
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Никита Цицаги

По данным российского Минобороны, за прошедшие сутки на донецком направлении уничтожено до 255 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Удары по тылам ВФУ

4 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 420 человек и 40 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в российском военном ведомстве.

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В Запорожской и Херсонской областях, а также в ЛНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и центра сил специальных операций ВСУ «Юг».

Недалеко от Славянска в ДНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВФУ, а в районе Кировограда — хранилище топлива украинской группировки войск.

СВО
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

В Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВФУ, в ДНР — склад 54-й механизированной бригады ВФУ.

Кроме того, в ЛНР и в Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

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Против превосходящих сил

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Батальонно-тактическая группа гвардии сержанта Романа Першенкова охраняла командный пункт. Находясь на боевом дежурстве, он обнаружил группу украинских диверсантов, которая скрытно направлялась к нашим позициям. Несмотря на численное преимущество противника, Роман принял решение навязать бой врагу.

Прицельным огнем из стрелкового оружия он отразил нападение, уничтожив при этом трех боевиков.

СВО
Фото: РИА Новости

В составе подразделения десантников гвардии младший сержант Василий Джашеев вел бои по вытеснению противника из населенного пункта. Ожесточенно оборонявшиеся подразделения ВФУ поддерживались мощным орудийным и минометным огнем.

Продвигаясь по населенному пункту, Василий заметил расчет станкового противотанкового гранатомета, а также вооруженную стрелковым оружием группу украинских боевиков. Несмотря на превосходящие силы противника, он принял решение навязать бой врагу.

Грамотно заняв позиции, десантники внезапно открыли шквальный огонь по боевикам. В ходе боя Василий подавил гранатометный расчет. Всего же российские военнослужащие уничтожили белее 10 боевиков. Оставшиеся в живых отступили вглубь своей обороны.

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Мариуполь отстраивается

В Мариуполе 4 мая заложили памятный камень на месте строительства будущего филиала Нахимовского училища. Поручение о его возведении в прошлом году отдал президент России Владимир Путин.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин, Евгений Солнцев и Тимур Иванов осматривают строительство школы в микрорайоне Невский в Мариуполе

Денис Пушилин, Евгений Солнцев и Тимур Иванов осматривают строительство школы в микрорайоне Невский в Мариуполе

Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

Филиал, рассчитанный на 560 мест, возведут специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Общая площадь застройки превысит 60 тыс. кв. м.

Он станет пятым у Нахимовского военно-морского училища из Санкт-Петербурга. Сейчас его учебные филиалы работают в Севастополе, Мурманске, Владивостоке и Калининграде.

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Комплекс из пяти зданий построят в современном городском стиле вокруг центральной площади-плаца. Их соединят крытыми переходами, а в спальных корпусах для нахимовцев оборудуют двухкомнатные кубрики.

В училище предусмотрены кабинеты дополнительного образования, лаборатории робототехники, два бассейна, один из которых предназначен для испытаний подводных роботов, организовано пространство для запуска беспилотников, изучения автодела.

Военные строители также возведут в городе новую общеобразовательную школу на 1,1 тыс. учащихся. Проектировщики предусмотрели два больших спортзала, актовый зал на 550 зрителей, столовую на 530 мест, помещения, приспособленные для факультативных занятий, и два стадиона.

Новый детский сад в микрорайоне Невский в Мариуполе

Новый детский сад в микрорайоне Невский в Мариуполе

Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

Кроме того, в Мариуполе военные строители завершили строительство современного детского сада на 150 мест. Он возведен на улице Куприна, в самом центре сданного в прошлом году жилого комплекса на 1011 квартир, и будет полностью укомплектован мебелью и техникой. Сейчас территория дошкольного учреждения обустраивается площадками для игровых видов спорта и занятий гимнастикой, а также горками, качелями и песочницами.

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