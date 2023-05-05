Завоевать репутацию: ВФУ теряют последние укрепленные рубежи в Артемовске
В Артемовске штурмовые отряды добровольцев 4 мая освободили два квартала и продолжили движение в западном направлении. Противник предпринял несколько контратак, но все они были отбиты. В настоящее время положение подразделений ВФУ в городе достаточно тяжелое. Наступила заключительная стадия штурма города, но противник будет держаться за оставшиеся дома до последней возможности, не считаясь с потерями , считают эксперты. Украинские власти окружили город ореолом «неприступной крепости», и его сдача грозит огромными репутационными потерями для ВФУ, отметили они.
Десантники держат фланги
В Артемовске штурмовые отряды добровольцев овладели двумя кварталами и продолжают уничтожать противника в западной части города. Подразделения Воздушно-десантных войск тем временем пресекают попытки противника контратаковать с флангов, рассказали в Минобороны России 4 мая.
Ударами авиации и артиллерии в районе населенных пунктов Красное и Григоровка, а также около юго-западной окраины Артемовска поражены подразделения 60-й, 93-й механизированных, 54-й мотопехотной бригад ВФУ.
— За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено шесть самолето-вылетов, артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВФУ.
Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, противник предпринял в Артемовске несколько контратак, но все они были отбиты. В настоящее время положение подразделений ВФУ в городе достаточно тяжелое.
— Именно в последних кварталах на западе города стоят многоэтажки, за которые идут бои. Там же все развязки дорог — на Часов Яр, на другие населенные пункты. Если ВФУ теряют эти позиции, значит, надо будет откатываться дальше, из города. Поэтому они держатся. И репутационные потери будут огромные — Артемовск объявили неприступной крепостью, сейчас Зеленский постоянно говорит об этом за границей. Но скоро этот миф рухнет. В принципе, нам немного осталось.
Эксперт отметил, что сейчас ВФУ пытаются бросать резервы и подвозить технику.
— Надеюсь, что это уже заключительная стадия, потому что мы бьем уже по резервам, — сказал он. — Площадь, которую они обороняют, сужается, потери от этого растут. Потом, после освобождения Артемовска, будут другие цели. Битва за Донбасс продолжается.
По данным российского Минобороны, за прошедшие сутки на донецком направлении уничтожено до 255 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Удары по тылам ВФУ
4 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 420 человек и 40 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в российском военном ведомстве.
В Запорожской и Херсонской областях, а также в ЛНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и центра сил специальных операций ВСУ «Юг».
Недалеко от Славянска в ДНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВФУ, а в районе Кировограда — хранилище топлива украинской группировки войск.
В Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВФУ, в ДНР — склад 54-й механизированной бригады ВФУ.
Кроме того, в ЛНР и в Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.
Против превосходящих сил
В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.
Батальонно-тактическая группа гвардии сержанта Романа Першенкова охраняла командный пункт. Находясь на боевом дежурстве, он обнаружил группу украинских диверсантов, которая скрытно направлялась к нашим позициям. Несмотря на численное преимущество противника, Роман принял решение навязать бой врагу.
Прицельным огнем из стрелкового оружия он отразил нападение, уничтожив при этом трех боевиков.
В составе подразделения десантников гвардии младший сержант Василий Джашеев вел бои по вытеснению противника из населенного пункта. Ожесточенно оборонявшиеся подразделения ВФУ поддерживались мощным орудийным и минометным огнем.
Продвигаясь по населенному пункту, Василий заметил расчет станкового противотанкового гранатомета, а также вооруженную стрелковым оружием группу украинских боевиков. Несмотря на превосходящие силы противника, он принял решение навязать бой врагу.
Грамотно заняв позиции, десантники внезапно открыли шквальный огонь по боевикам. В ходе боя Василий подавил гранатометный расчет. Всего же российские военнослужащие уничтожили белее 10 боевиков. Оставшиеся в живых отступили вглубь своей обороны.
Мариуполь отстраивается
В Мариуполе 4 мая заложили памятный камень на месте строительства будущего филиала Нахимовского училища. Поручение о его возведении в прошлом году отдал президент России Владимир Путин.
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Денис Пушилин, Евгений Солнцев и Тимур Иванов осматривают строительство школы в микрорайоне Невский в Мариуполе
Филиал, рассчитанный на 560 мест, возведут специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Общая площадь застройки превысит 60 тыс. кв. м.
Он станет пятым у Нахимовского военно-морского училища из Санкт-Петербурга. Сейчас его учебные филиалы работают в Севастополе, Мурманске, Владивостоке и Калининграде.
Комплекс из пяти зданий построят в современном городском стиле вокруг центральной площади-плаца. Их соединят крытыми переходами, а в спальных корпусах для нахимовцев оборудуют двухкомнатные кубрики.
В училище предусмотрены кабинеты дополнительного образования, лаборатории робототехники, два бассейна, один из которых предназначен для испытаний подводных роботов, организовано пространство для запуска беспилотников, изучения автодела.
Военные строители также возведут в городе новую общеобразовательную школу на 1,1 тыс. учащихся. Проектировщики предусмотрели два больших спортзала, актовый зал на 550 зрителей, столовую на 530 мест, помещения, приспособленные для факультативных занятий, и два стадиона.
Новый детский сад в микрорайоне Невский в Мариуполе
Кроме того, в Мариуполе военные строители завершили строительство современного детского сада на 150 мест. Он возведен на улице Куприна, в самом центре сданного в прошлом году жилого комплекса на 1011 квартир, и будет полностью укомплектован мебелью и техникой. Сейчас территория дошкольного учреждения обустраивается площадками для игровых видов спорта и занятий гимнастикой, а также горками, качелями и песочницами.