Четверо храбрых: как специальная программа ускорит развитие новых регионов России

Российское правительство обнародовало программу социально-экономического развития новых регионов, которая рассчитана на несколько лет. В ней учтены расходы на обеспечение жизнедеятельности населения, на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, на выплаты пенсий и маткапитала. Запланированы и средства на развитие культуры и спорта. Обозначены программой и масштабные цели для стройкомплекса страны. В новых субъектах России рассказали о том, что регионы жизненно нуждаются в дотациях и субсидиях для восстановления жилья, различной инфраструктуры, включая огромную дорожную сеть. Подробнее — в материале «Известий».

На годы вперед

Правительство РФ разработало обширную программу социально-экономического развития (ПСЭР) Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей на 2023–2025 годы с целевыми показателями до 2030-го. Об этом «Известиям» сообщили в кабмине.

Новая программа (есть в распоряжении издания) носит комплексный характер. В ней учтены как расходы на здравоохранение, образование, культуру, спорт, так и средства на восстановление жилья.

— Программой предусмотрена реализация порядка 300 мероприятий, которые будут направлены на восстановление и ремонт инфраструктуры, обеспечение граждан комфортным жильем и необходимыми социальными объектами, что должно привести к повышению уровня жизни граждан новых субъектах РФ до среднероссийских показателей к 2030 году, — сказали в правительстве.

ПСЭР обозначает и масштабные цели для всего стройкомплекса России. А именно: планируется отремонтировать 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, в ближайшие годы планируется построить полтора миллиона квадратных метров нового жилья. Всего будет восстановлено 6,2 млн кв.м. жилья. Также в программу развития заложены меры по восстановлению водоснабжения: решение по отлаживанию водовода обеспечит качественной водой 1 миллион 200 тысяч жителей Донецкой агломерации, позволит построить и реконструировать 830 километров сетей водоканала и водоотведения. Вдобавок ко всему будут обновлены теплотрассы и котельные, отремонтированы тысячи километров дорог. Программой запланировано поставить новые автобусы, а также установить сотни базовых станций мобильной связи.

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Помощь особенно требуется в восстановлении городской инфраструктуры, отметил эксперт Центра стратегических разработок (ЦСР) Асхаб Индарбаев.

— На сегодняшний день только в ДНР и ЛНР уже восстановлено 3 787 объектов и введено 53 объекта нового строительства, — отметил спикер. — Задействованы 45 715 человек и более 5 тыс. единиц техники. Разработаны мастер-планы по восстановлению и развитию Северодонецкой агломерации и города Мариуполь, генеральные планы городов Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

В общей сложности, по заявлению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, уже в 2022 году во всех вновь присоединенных регионах было отремонтировано порядка 8 тыс. объектов. В частности, в том же Мариуполе на конец марта 2023-го работало 110 автобусов и в ближайшее время будет запущена трамвайная линия. И что особенно важно — запущена дорога между Мариуполем и Донецком.

Не понаслышке

Зампред Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова отметила в беседе с «Известиями», что в первую очередь нужно улучшать благосостояние граждан на Донбассе, а для этого необходимо повышать зарплаты, разработать программы, которые заинтересуют молодежь остаться здесь и работать на развитие региона. Также необходим порядок для реализации на территории ДНР сертификатов на материнский капитал, подчеркнула собеседница.

— Наш регион уже девять лет охвачен войной, а это значит, что вокруг ежедневные разрушения жилого фонда, объектов инфраструктуры, — отметила Мартьянова. — И это не говоря о том, что при Украине в регионе должным образом ничего не делалось. Поэтому сейчас в ДНР всё изношенное и старое, России приходится фундаментально подходить к вопросу модернизации всего: школ, больниц, детских садов, сферы ЖКХ.

Фото: ТАСС/Александр Река

Председатель Общественной палаты ЛНР, герой Луганской народной республики Алексей Карякин согласился, что сегодня инфраструктура субъекта находится в плачевном состоянии ввиду того, что при Украине с момента ее так называемой независимости в этот сектор не вкладывались средства.

— Примером тому авария в городе Алчевске в 2006 году, которая оставила в тридцатиградусный мороз 117 тыс. горожан без отопления, — посетовал Алексей Карякин. — По той же причине на сегодняшний день в ряде городов ЛНР полностью отсутствует центральное теплоснабжение. Качество водоснабжения также оставляет желать лучшего. Сейчас необходима полная замена водоводов по всей территории Луганщины.

Екатерина Мартьянова считает, что назрела необходимость создать Межведомственную комиссию по реализации Программы социально-экономического развития новых субъектов РФ, куда войдут представители органов власти, общественности и бизнеса.

На этой неделе Госдума РФ приступила к процедуре принятия законопроекта о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Донецкой и Луганской народных республик. Для участников СЭЗ будет на 10 лет установлена нулевая ставка на прибыль и на имущество организаций, освобождение от уплаты земельного налога, упрощенная процедура деятельности в сфере градостроительства. СЭЗ будет действовать до 31 декабря 2050 года.

Визитные карточки для жизни

— Учитывая варварские обстрелы киевским режимом территории новых регионов России, их социально-экономическое развитие несколько затруднено , — объясняет ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, доцент МГУ Дмитрий Малышев. — Но определенные приоритеты развития новых российских регионов всё равно очевидны. Это развитие промышленности, банковской сферы, дорожное строительство, теплоснабжение.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

По его словам, одним из основных направлений развития ДНР и ЛНР является восстановление жилого фонда. В результате поддержки со стороны правительства РФ уже построено 23 многоквартирных дома на месте разрушенных сооружений, продолжается строительство еще 16 зданий. Одним из главных направлений развития новых регионов является строительство дорог, на что обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе своей недавней поездки по ЛНР.

— Главная цель состоит в том, чтобы превратить эти регионы в своего рода «визитные карточки», «витрины», сделать их регионами «образцового содержания» , — полагает директор Центра исследований постсоветских стран Константин Курылев. — Что касается планов для стройкомплекса России, то здесь тоже нужен именно комплексный подход, ведь восстановить жилье и не построить котельные и водопроводы невозможно. Поставить средства общественного транспорта без строительства новых дорог тоже не имеет смысла.

По оценкам специалистов, еще на середину прошлого года в ДНР было разрушено более 5 тыс. многоквартирных и более 26 тыс. частных жилых домов, более тысячи объектов гражданской инфраструктуры.

Погрузить в нацпроекты

Для каждого российского региона стратегия социально-экономического развития — это основополагающий документ для встраивания в систему госпрограмм и привлечения бюджетных субсидий , отметил эксперт Народного фронта Павел Склянчук.

— В первую очередь ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям необходимо расчистить территории от разрушений и оценить существующие мощности коммунальной инфраструктуры, произвести генеральное планирование территории с учетом нагрузок на существующую и будущую инфраструктуру, обеспечить минимальные подъездные пути к зонам строительства, — указала руководитель направления строительства и ремонтов федеральной компании «Этажи» Анастасия Голова.

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Не менее важна и социальная инфраструктура, например, особенно актуальна подготовка школ к новому учебному сезону, добавила эксперт.

По словам Павла Склянчука, в Херсонской области можно выделить проект по строительству нового города на 30 тыс. человек на Арабатской стрелке. Это узкая полоса земли на Азовском море, место может стать еще одной курортной точкой Крымского полуострова , пояснил эксперт.

Склянчук также отметил, что в Запорожской области большие планы по дорожному строительству. В связи с этим стоит подумать о программе утилизации автомобилей. На проблему старого автопарка обратил внимание президент в ходе своей недавней поездки .

«Известия» направили запросы в администрации Запорожской и Херсонской областей.

Качественная интеграция

В пресс-службе Минстроя РФ «Известиям» сообщили, что ведут активную работу и координируют деятельность в разработке региональных программ Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР. Также в министерстве отметили, что в восстановлении новых субъектов принимают участие 74 подрядных организации и регионы всей России в рамках шефской помощи. Особенно активно сегодня участвуют 56 субъектов РФ.