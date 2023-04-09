«Наше дело — помогать самым слабым и незащищенным»

Десятки волонтеров-строителей от Русской православной церкви сегодня помогают восстанавливать жилые дома в Мариуполе. В городе огромная очередь на ремонт: людям, например, необходимо починить крыши — ведь в дождь им негде спрятаться, и, чтобы заснуть в сухой постели, приходится накрываться полиэтиленом. За месяц волонтеры своими силами отремонтировали уже 15 частных домов и готовы продолжать работу. О том, как восстанавливается переживший активные боевые действия город и кто ему в этом помогает, — в материале «Известий».

«Растворить свою боль в большой боли»

Около 330 добровольцев-ремонтников из Москвы, Воронежа, Сочи, Астрахани, Санкт-Петербурга, Советской Гавани (Хабаровский край) и других городов откликнулись на призыв РПЦ и прибыли восстанавливать Мариуполь. Об этом «Известиям» рассказали в Синодальном отделе по благотворительности.

Сейчас здесь необходимо восстанавливать окна и двери, стелить крыши, объясняет куратор проекта РПЦ в Мариуполе Юрий Грубый.

— На призыв откликаются владельцы небольших строительных компаний, просто строители, которые берут отпуск за свой счет и едут сюда, — сказал он. — К нам приезжают люди и других специальностей — программисты, инженеры.

По его словам, группы волонтеров работают в городе вахтовым методом: кто-то остается на семь дней, а потом уезжает, а кто-то может задержаться и дольше. По его словам, большинство приехавших на помощь пострадавшему городу — мужчины в возрасте от 50 лет. Первая группа прибыла в Мариуполь 8 марта и за первую же неделю полностью восстановила два дома. По словам Юрия, стройка не прекращалась, несмотря на то что всю неделю шли дожди. Люди заболевали, но, едва поправившись, вновь приступали к работе.

Фото: Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности РПЦ/Мария Лурье

К началу апреля участники проекта отремонтировали уже 15 домов. Запросы на ремонт поступают через церковный медико-социальный центр, действующий в Мариуполе с начала января 2023 года. Люди приходят сюда, чтобы рассказать о том, в чем они нуждаются.

— Говорить о том, что мы помогаем, наверное, неправильно. Мы скорее поддерживаем жителей, — говорит Юрий. — Одно дело — давать деньги на благотворительность, а другое — делать что-то своими руками. Когда ты сам ремонтируешь дом, ты оставляешь в этом доме свое тепло, и человек это надолго запоминает. Вообще люди едут сюда не согревать, а согреваться. Поэтому, даже пробыв там неделю, волонтеры часто снова возвращаются.

Своим главным впечатлением от Мариуполя он называет людей, проявивших удивительную стойкость и даже в сложных условиях остающихся доброжелательными и искренними.

— Вы приезжаете в город боли, в котором каждый чего-то лишился, — говорит Юрий Грубый. — У нас среди добровольцев был человек, который потерял сына в ходе боевых действий. Он сказал нам, что приехал сюда, чтобы растворить свою маленькую боль в большой боли.

«Делаем на совесть»

В первом доме, который восстановили волонтеры, жила семья глухонемых с ребенком, вспоминает 54-летний волонтер Игорь из Иваново. И, по его словам, сначала местные жители отнеслись к волонтерам с недоверием и настороженностью.

— Сами подумайте: в город приехали взрослые мужчины, что-то собрались менять, — рассказывает он «Известиям». — Но местные увидели, как мы работаем, и потянулись к нам. Через два дня уже половина города знала о нас.

Семье не только помогли восстановить дом — из церковного медико-социального центра сюда привозили детские вещи, подарки и конфеты для ребенка.

Фото: Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности РПЦ/Мария Лурье

Завершив этот ремонт, волонтеры отремонтировали соседний дом, где живет пожилая пара.

— Когда мы делали первую крышу, у них были сомнения, допускать нас к своему дому или нет, — вспоминает Игорь. — Но увидев результаты, они пригласили нас к себе. Мы действительно делаем всё на совесть.

В Мариуполь Игорь намерен вернуться в мае.

— Приезжая в этот город, попадаешь в другой мир: разбитые дома, заборы в осколках, разорванные машины, раненые люди. То, что там происходит, — наша общая боль, — считает он. — В нашем привычном мире мы как живем? Думаем, какую вещь помоднее купить, как поесть послаще и посвежее. А в Мариуполе люди размышляют совсем иначе. Им важно, чтобы вещь была практичнее, есть надо посытнее и чтобы крыша у дома не текла.

«Совершенно разные люди»

Волонтеру Дмитрию (имя изменено) 56 лет, он родился на Украине, а потом переехал с родителями в Якутию. С середины 1990-х годов он живет в Москве.

— До того как стать волонтером, я сам хотел пойти на службу, но меня не взяли, — рассказывает он. — Отправлял деньги в фонды, очень хотелось самому как-то помогать. Я обращался в различные организации, но всё сводилось к «дай денег и не мешай».

В марте Дмитрий услышал по радио передачу, в которой рассказывалось, как можно стать волонтером-строителем от РПЦ. Для этого создана горячая линия церковной социальной помощи — позвонить на нее можно по номеру 8 (800) 70-70-222.

— Я записался, прошел собеседование, и оказалось, что уже через два дня нужно выезжать, — говорит он.

Фото: Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности РПЦ/Мария Лурье

Приехав в Мариуполь, Дмитрий был потрясен тем, как люди живут в разрушенном городе: в домах пробита кровля, и чтобы уберечься от дождей, жителям приходится укрываться полиэтиленом и держать тазики над детьми, чтобы те смогли уснуть в сухой кровати.

— В нашей бригаде было 12 человек, совершенно разные люди, — рассказывает волонтер. — Например, я жил в одной комнате в общежитии вместе с полковником в отставке с Урала и медбратом из Воронежа.

Вливаются в волонтерские бригады и местные жители, которым нужна и помощь, и работа.

— Нам в бригаду нужен был еще один человек. Я увидел на улице юношу, предложил ему подработку, — рассказал Дмитрий. — Выяснилось, что отец его погиб, а где сейчас мать, неизвестно. Я платил ему из своих денег — тысячу в день. И для него это оказались большие деньги. Когда я увидел, что он простудился и заболел, дал ему две тысячи и попросил остаться дома — это оплаченные выходные. Хотя он, конечно, планировал снова лезть на крышу...

Дмитрий в Мариуполе уже второй раз. Теперь он приехал на 15 дней: купил микроавтобус, собрал строительные леса, оборудование и материалы для ремонта. Вместе с ним поехала жена — помогать готовить еду.

— Наше дело — помогать самым слабым и незащищенным, — говорит он.