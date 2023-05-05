Российские войска сорвали планы ВСУ по подвозу боеприпасов в Артемовск

Российские военные уничтожили мост в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР), сорвав планы противника по подвозу боеприпасов в Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Часов Яр уничтожен мост, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск», — сказал Конашенков на брифинге.

Он добавил, что штурмовые отряды ВС РФ при поддержке Воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают вести наступательные действия в западной части города.

Днем ранее Конашенков доложил, что российские штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска. Вместе с тем группировка войск «Юг» нанесла поражение противнику на юго-западных окраинах города.

В тот же день подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики попытались прорвать линию обороны в районе Артемовска. По его словам, ситуация на артемовском направлении «традиционно жаркая». При этом он отметил, что российские силы продолжают удерживать натиск украинских боевиков на данном направлении.

Тогда же стало известно, что в Артемовске уничтожен командир роты 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» Александр Немашкало с позывным Севен.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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