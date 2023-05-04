Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы РФ отбили атаку БПЛА ВСУ на жилые кварталы в Херсонской области
Мир
В сенате США предупредили о миграционных проблемах из-за отмены ограничений COVID-19
Мир
WP сообщила о возможном предъявлении обвинения сыну Байдена
Мир
Экономист спрогнозировала отказ стран от расчета в долларах в ближайшие 10 лет
Мир
Захарова заявила об ответственности Запада за действия киевского режима
Мир
Киностудии в США приостановили выплаты сценаристам из-за забастовки
Наука и техника
Российские космонавты завершили семичасовой выход в открытый космос
Политика
Посол РФ в США указал на право Москвы в любое время ответить на атаку Киева на Кремль
Мир
СМИ назвали Джилл Байден настоящим президентом США из-за влияния на мужа
Общество
Следователи на Кубани обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора
Армия
Артиллерийские подразделения ВДВ России разбили опорный пункт ВСУ
Мир
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на консульство в Мариехамне
Мир
Посольство США на Украине предупредило граждан об угрозе ракетных ударов
Сюжет:

«РВ» сообщила о ликвидации командира бригады ВСУ «Холодный Яр» Немашкало

«РВ»: В Артемовске уничтожен командир роты 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» Немашкало
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Артемовске (украинское название — Бахмут) уничтожен командир роты 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Холодный Яр» Александр Немашкало с позывным «Севен». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») в четверг, 4 мая.

«Офицер 1-й механизированной роты 93 омбр ликвидирован в боях за город, видимо вместе со своей бронетехникой», — говорится в сообщении.

В «РВ» также добавили, что 93 мехбригада несет большие потери в боях за Артемовск.

Арифметика боя: в апреле ВФУ потеряли 15 тыс. человек
Украинские формирования уже к осени будут серьезно обескровлены, что скажется на их боеспособности, считают эксперты

Ранее, 30 апреля, российские военные уничтожили двух канадских наемников в Артемовске. Одним из погибших являлся бывшим военным армии Канады Кайл Рональд Портер. Второй наемник — Коул Зеленко — состоял в Интернациональном легионе Украины.

До этого, 24 апреля, в Артемовске ликвидировали командира элитного подразделения ВСУ Александра Чернигова. Тогда же был ликвидирован еще один офицер Сил спецопераций Вооруженных сил Украины Владимир Ободенко.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023