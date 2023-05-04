«РВ» сообщила о ликвидации командира бригады ВСУ «Холодный Яр» Немашкало

В Артемовске (украинское название — Бахмут) уничтожен командир роты 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Холодный Яр» Александр Немашкало с позывным «Севен». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») в четверг, 4 мая.

«Офицер 1-й механизированной роты 93 омбр ликвидирован в боях за город, видимо вместе со своей бронетехникой», — говорится в сообщении.

В «РВ» также добавили, что 93 мехбригада несет большие потери в боях за Артемовск.

Ранее, 30 апреля, российские военные уничтожили двух канадских наемников в Артемовске. Одним из погибших являлся бывшим военным армии Канады Кайл Рональд Портер. Второй наемник — Коул Зеленко — состоял в Интернациональном легионе Украины.

До этого, 24 апреля, в Артемовске ликвидировали командира элитного подразделения ВСУ Александра Чернигова. Тогда же был ликвидирован еще один офицер Сил спецопераций Вооруженных сил Украины Владимир Ободенко.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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