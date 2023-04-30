«РВ» сообщила об уничтожении в Артемовске двух канадских наемников
В Артемовске (украинское название — Бахмут) были уничтожены два канадских наемника. Об этом в воскресенье, 30 апреля, рассказали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
По данным канала, одним из погибших является экс-военный армии Канады Кайл Рональд Портер. Он принимал участие в боевых действиях в составе 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Второй наемник — Коул Зеленко — состоял в Интернациональном легионе Украины.
Первого наемника ликвидировали 27 апреля, второго — 28 апреля, уточнили авторы канала.
Ранее в этот день сотрудник ЧВК «Вагнер» сообщил, что иностранные наемники ВСУ заранее покидают позиции в Артемовске при приближении «Вагнера».
Тогда же начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в городе Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР).
Также 30 апреля в Минобороны рассказали об уничтожении более 480 военнослужащих ВСУ и иностранных наемников за сутки на донецком направлении.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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