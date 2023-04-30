ВС РФ уничтожили пункт размещения иностранных наемников ВСУ в ДНР

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 30 апреля сообщил, что российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в городе Константиновке Донецкой народной республики (ДНР).

«Ракетным подразделением «Южной» группировки войск нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка», — сказал он.

Астафьев отметил, что авиацией Южного военного округа (ЮВО) нанесен удар по месту расположения батальона 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Верхнекаменского. В результате атаки уничтожен склад боеприпасов и до 20 украинских боевиков.

Помимо этого, артиллеристы 2-го армейского корпуса выполнили огневой налет по пункту временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское.

Также подразделениями спецназа «Южной» группировки войск сорваны попытки ВСУ провести ротацию личного состава на переднем крае обороны на лисичанском направлении. Российские военнослужащие уничтожили группу пехоты до 10 человек в районе Белогоровки и взводный опорный пункт в районе Спорного.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении потери ВСУ составили более 575 украинских боевиков и наемников.

23 апреля, Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео финского наемника, который показал последствия удара Вооруженных сил России по базе иностранных бойцов ВСУ. Тогда были ликвидированы 60 наемников из разных стран, еще более 50 скончались от полученных ранений.

16 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что российские войска поразили пункт временной дислокации иностранного легиона на донецком направлении.

До этого, 14 апреля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что количество иностранных наемников, прибывающих на Украину для участия в спецоперации, стремительно увеличивается. По его мнению, людей из-за рубежа, которые добровольно едут сражаться на стороне Киева, нельзя назвать психически здоровыми.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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