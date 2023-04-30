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Российский военный рассказал о покидающих позиции в Артемовске наемниках

«РИА Новости»: Иностранные наемники заранее покидают позиции в Артемовске
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Сотрудник ЧВК «Вагнер» 30 апреля сообщил, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) заранее покидают позиции в Артемовске (украинское название — ​Бахмут) при приближении «Вагнера».

«По опросам местных жителей, которых мы освобождаем, выясняется, что как только линия фронта подходит ближе 400–500 м, наемники «снимаются» и уезжают. Они не воюют, они не стоят здесь насмерть», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Он отметил, что не обладает информацией о наличии у ВСУ «заградотрядов». Однако, по его словам, регулярные части и территориальная оборона получили от командования приказ «стоять насмерть». Сотрудник «Вагнера» уточнил, что не может назвать украинских боевиков «викингами или самураями». Это обычные люди, которые еще вчера были «работягами, а сегодня им дали в руки оружие», добавил он.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в городе Константиновке Донецкой народной республики (ДНР).

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении потери ВСУ составили более 575 украинских боевиков и наемников.

23 апреля, Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео финского наемника, который показал последствия удара Вооруженных сил России по базе иностранных бойцов ВСУ. Тогда были ликвидированы 60 наемников из разных стран, еще более 50 скончались от полученных ранений.

16 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что российские войска поразили пункт временной дислокации иностранного легиона на донецком направлении.

До этого, 14 апреля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что количество иностранных наемников, прибывающих на Украину для участия в спецоперации, стремительно увеличивается. По его мнению, людей из-за рубежа, которые добровольно едут сражаться на стороне Киева, нельзя назвать психически здоровыми.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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