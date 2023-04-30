ВС РФ уничтожили свыше 480 военных и наемников ВСУ на донецком направлении

Более 480 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников уничтожено за сутки на донецком направлении. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Общие потери ВСУ на донецком направлении составили свыше 480 военнослужащих и наемников», — доложил он на брифинге.

Еще более 200 военнослужащих были уничтожены в результате ракетного удара российских войск по 24-й мехбригаде и отряду сил специальных операций ВСУ в Донецкой народной Республике (ДНР).

За сутки ВСУ также потеряли до 85 военнослужащих на купянском направлении и до 65 военных на краснолиманском. Кроме того, по данным Минобороны, свыше 30 военных уничтожены на южнодонецком и запорожском направлениях.

Конашенков добавил, что всего за сутки российские военные поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и технику в 115 районах.

Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Запад» ВС РФ сорвали пять попыток ротации противника в районе населенных пунктов Синьковка, Крахмальное, Артемовка, Новоселовское и Першотравневое на купянском направлении и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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