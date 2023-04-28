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«РВ» узнала о ликвидации в Артемовске командира элитной группы украинского спецназа

«РВ»: в Артемовске ликвидирован командир элитной группы украинского спецназа
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Российские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут) ликвидировали командира элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Чернигова, информация появилась в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» 28 апреля.

Чернигов погиб 24 апреля. Он командовал группой 73-го морского центра спецназначения, части специальной разведки ВМС Украины.

В тот же день был ликвидирован еще один офицер Сил спецопераций ВСУ Владимир Ободенко.

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Накануне в украинских СМИ появилась переписка военного ВСУ о потерях под Артемовском. Он утверждал, что погибших и раненых десятки, а обстановка в городе ад и ужас.

Также 27 апреля в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды овладели еще четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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