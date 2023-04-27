На Украине опубликовали переписку военного ВСУ о потерях под Артемовском

Украинский военнослужащий с позывным Берлин, погибший под Артемовском (украинское название — Бахмут), рассказывал однополчанину о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Скриншот переписки погибшего распространился в Сети, о чем 27 апреля сообщило издание «Украина.ру».

Берлин рассказал сослуживцу, что попал на линию фронта под Орехово-Василевку, где при столкновении с российскими войсками за 40 минут в его подразделении было «10 «двухсотых» (убитых. — Ред.) и 46 «трехсотых» (раненых. — Ред.)».

Также военный добавил, что ранения получили практически все бойцы его отделения, которое было брошено на выполнение поставленной задачи. Происходящее в Артемовске погибший назвал «адом и ужасом» и заявил, что никогда не видел такого, что творилось там, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 27 апреля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске. Он отметил, что противник все равно имеет возможность перемещаться даже под обстрелами, однако теряет часть резервов на своем пути.

Также Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы Воздушно-десантных войск противостоят формированиям ВСУ на артемовском направлении. Ими были уничтожены взводный опорный пункт националистов, расположенный в лесополосе, а также украинская пехотная группа.

26 апреля в МО отметили, что штурмовые отряды РФ при поддержке ВДВ пресекли попытки украинских боевиков контратаковать на северном и южном флангах в Артемовске.

25 апреля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что российские силы контролируют большую часть города: военным удалось занять частный сектор, элеватор, станцию Бахмут-2, а также перерезать пути снабжения противника по дороге от города Часов Яр.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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