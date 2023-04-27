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На Украине опубликовали переписку военного ВСУ о потерях под Артемовском

«Украина.ру»: погибший военнослужащий ВСУ предупреждал об огромных потерях под Артемовском
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Украинский военнослужащий с позывным Берлин, погибший под Артемовском (украинское название — Бахмут), рассказывал однополчанину о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Скриншот переписки погибшего распространился в Сети, о чем 27 апреля сообщило издание «Украина.ру».

Берлин рассказал сослуживцу, что попал на линию фронта под Орехово-Василевку, где при столкновении с российскими войсками за 40 минут в его подразделении было «10 «двухсотых» (убитых. — Ред.) и 46 «трехсотых» (раненых. — Ред.)».

Также военный добавил, что ранения получили практически все бойцы его отделения, которое было брошено на выполнение поставленной задачи. Происходящее в Артемовске погибший назвал «адом и ужасом» и заявил, что никогда не видел такого, что творилось там, добавляет «Газета.Ru».

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Ранее, 27 апреля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске. Он отметил, что противник все равно имеет возможность перемещаться даже под обстрелами, однако теряет часть резервов на своем пути.

Также Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы Воздушно-десантных войск противостоят формированиям ВСУ на артемовском направлении. Ими были уничтожены взводный опорный пункт националистов, расположенный в лесополосе, а также украинская пехотная группа.

26 апреля в МО отметили, что штурмовые отряды РФ при поддержке ВДВ пресекли попытки украинских боевиков контратаковать на северном и южном флангах в Артемовске.

25 апреля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что российские силы контролируют большую часть города: военным удалось занять частный сектор, элеватор, станцию Бахмут-2, а также перерезать пути снабжения противника по дороге от города Часов Яр.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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