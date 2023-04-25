Корреспондент «Известий» показал кадры освобождения квартала в Артемовске

Российские военнослужащие продолжают продвигаться по территории Артемовска (украинское название — Бахмут), приближая момент полного освобождения города от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 апреля рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В настоящий момент ВС РФ контролируют большую часть города: военным удалось занять частный сектор, элеватор, станцию Бахмут-2, а также перерезать пути снабжения противника по дороге от города Часов Яр.

Между тем украинские боевики пытаются оказывать сопротивление. Как отметил один из служащих ВС РФ, противник «огрызается» — обстреливает дома и улицы из минометов, в том числе во время эвакуации гражданского населения.

Основная задача российской армии сейчас состоит в том, чтобы подавить огневые точки ВСУ, оборудованные в высотных зданиях. Под прикрытием артиллерии штурмовики квартал за кварталом продвигаются на запад: действовать приходится быстро, чтобы противник не успевал собраться в перерывах между атаками.

«Увидели огневую точку, доложили, отработали, взаимодействие полное со всеми наступающими силами нашими», — поделился один из сотрудников ЧВК «Вагнер».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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