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ВС РФ пресекли попытки ВСУ контратаковать в Артемовске

Минобороны: пресечены попытки ВСУ контратаковать на северном и южном флангах в Артемовске
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Российские силы пресекли попытки украинских боевиков контратаковать на северном и южном флангах в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом в среду, 26 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) и наемников в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск и Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах», — сказал он.

Кроме того, на южнодонецком направлении в районах Сладкого и Шевченко Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

В оборонном ведомстве добавили, что на южнодонецком и запорожском направлениях ликвидировано за сутки порядка 25 украинских солдат. Помимо этого, в указанных районах уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Резервная схема: части ВФУ уничтожаются на пути к Артемовску
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Накануне, 25 апреля, Конашенков рассказал, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) и авиация Вооруженных сил (ВС) РФ пресекли попытки ВСУ перебросить свои резервы в Артемовск. Он отметил, что штурмовые отряды продолжили активное уничтожение противника на западе города.

В тот же день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что российские силы контролируют большую часть города: военным удалось занять частный сектор, элеватор, станцию Бахмут-2, а также перерезать пути снабжения противника по дороге от города Часов Яр.

В тот же день сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что в Артемовске фиксировались попытки украинских боевиков выйти из города под видом мирных жителей во время эвакуации, проводимой российским силами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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