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Российские силы пресекли попытки ВСУ перебросить резервы в Артемовск

Минобороны РФ: ВДВ и авиация пресекли попытки ВСУ перебросить резервы в Артемовск
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Воздушно-десантные войска (ВДВ) и авиация Вооруженных сил (ВС) РФ пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить свои резервы в Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщил во вторник, 25 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что штурмовые отряды продолжили активное уничтожение противника на западе города.

«Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация вооруженных сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы», — сказал представитель Минобороны.

Ударами артиллерии Южной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки Донецкой Народной Республики (ДНР).

«За прошедшие сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов в районе города Артемовска авиацией совершено девять самолето-вылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи», — заключил он.

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Ранее во вторник корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что российские силы контролируют большую часть города: военным удалось занять частный сектор, элеватор, станцию Бахмут-2, а также перерезать пути снабжения противника по дороге от города Часов Яр.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артемовска. При этом ситуация в городе остается напряженной.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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