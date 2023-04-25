Российские силы пресекли попытки ВСУ перебросить резервы в Артемовск
Воздушно-десантные войска (ВДВ) и авиация Вооруженных сил (ВС) РФ пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить свои резервы в Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщил во вторник, 25 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он отметил, что штурмовые отряды продолжили активное уничтожение противника на западе города.
«Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация вооруженных сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы», — сказал представитель Минобороны.
Ударами артиллерии Южной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки Донецкой Народной Республики (ДНР).
«За прошедшие сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов в районе города Артемовска авиацией совершено девять самолето-вылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи», — заключил он.
Ранее во вторник корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что российские силы контролируют большую часть города: военным удалось занять частный сектор, элеватор, станцию Бахмут-2, а также перерезать пути снабжения противника по дороге от города Часов Яр.
Накануне врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артемовска. При этом ситуация в городе остается напряженной.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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