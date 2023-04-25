Боевики ВСУ попытались выйти из Артемовска под видом мирных жителей

Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал 25 апреля о попытке украинского боевика из батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) покинуть Артемовск (украинское название — Бахмут) вместе с мирными жителями во время эвакуации, проводимой российскими силами.

«Находим мирных, в домах, в подвалах: женщины, дети, дедушки. Попадаются, которые переодеваются в гражданку и пытаются выйти. Недавно был пойман снайпер, который прикинулся гражданским, а оказался снайпером из «Азова», — приводит его слова «РИА Новости».

Накануне газета El Mundo написала о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили в Артемовске две бригады. Корреспонденты издания поделились, что район покидают колонны бронемашин, тогда как в сторону города почти нет никакого движения.

В этот же день врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артемовска. При этом ситуация в городе продолжает оставаться напряженной. На данный момент, по словам Пушилина, российские силы подошли к достаточно сложному участку — к кварталу высоток, где украинские боевики организовали оборону.

Ранее, 23 апреля, стало известно, что штурмовые отряды Вооруженных сил России РФ освободили еще два квартала западной части города.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 21 апреля признала продвижение российских сил по территории города. Тем временем советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские силы взяли в котел группировку украинских боевиков в Артемовске.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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