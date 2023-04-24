El Mundo сообщила о выходе ВСУ из Артемовска за исключением двух бригад

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили в Артемовске (украинское название — Бахмут) две бригады. Об этом 24 апреля сообщила газета El Mundo.

«Там остались только пара хороших бригад, остальные уже вышли», — говорится в публикации.

Корреспонденты издания рассказали об активном движении из Артемовска в сторону остальной Украины и почти полном отсутствии обратного движения.

«Мы видим колонны бронемашин М113, уезжающих из района», — отметили журналисты.

Днем ранее газета Bild писала о том, что украинские военнослужащие оставили последние позиции в центре Артемовска и отступили на запад от железнодорожных путей. В тот же день штурмовые отряды ВС РФ освободили еще два квартала западной части города.

До этого, 21 апреля, советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские силы взяли в котел группировку украинских боевиков. По его словам, к дороге Артемовск – Часов Яр вышли сотрудники ЧВК «Вагнер». По этой трассе шло снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также отмечал, что украинские военнослужащие несут колоссальные потери, малые группы войск бегут или сдаются в плен, а Артемовск почти полностью подконтролен российской армии, около 90% территории освобождено.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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