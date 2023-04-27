Артиллеристы ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на артемовском направлении

Артиллеристы Воздушно-десантных войск противостоят формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом 27 апреля сообщает Министерство обороны РФ.

Поиском приоритетных целей занимаются операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Координаты объектов противника передают в пункт управления, после чего расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 наносят прицельные удары с закрытых позиций.

«Очень хорошее оружие: бьет точно в цель и никогда на моей памяти осечек не давало», — поделился заряжающий орудия с позывным Бритва.

От получения информации о вражеском объекте до выстрела проходит не более двух минут. Для максимального эффекта осуществляется корректировка огня. Таким образом были уничтожены взводный опорный пункт националистов, расположенный в лесополосе, а также пехотная группа ВСУ.

Накануне официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды РФ при поддержке ВДВ пресекли попытки украинских боевиков контратаковать на северном и южном флангах в Артемовске (украинское название — Бахмут).

Тогда же оборонное ведомство показало нанесение ударов по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе националистов экипажами 120-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Нона» ВДВ РФ.

Ранее, 20 апреля, старший офицер батареи артподразделения ВДВ рассказал про работу, выполняемую на правом берегу Днепра с помощью САУ. Он уточнил, что одна из основных задач подразделения — это прикрытие пехоты, выполнение задач по поддержке артиллерийским огнем.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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