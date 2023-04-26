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Подразделения ВДВ РФ уничтожили объекты ВСУ на артемовском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипажи 120-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Нона» совершили марш на огневые позиции и поразили опорные пункты, бронетехнику и живую силу украинских боевиков. Минобороны России 26 апреля опубликовало кадры работы артиллерийских подразделений российских Воздушно-десантных войск на артемовском направлении.

Артиллерийские подразделения ВДВ поддерживают наступательные действия штурмовых отрядов под Артемовском.

«Уже большой опыт работы, поэтому расчеты натасканы максимально быстро и легко находить точки наводки. От этого отталкиваемся и работаем», — сказал командир взвода старший офицер батареи с позывным «Волга».

Артиллеристы-десантники действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу. Уничтожив выявленные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ), экипажи оперативно сменили позиции для выполнения новых задач.

Разведка, корректировка огня и контроль поражения целей осуществляется расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

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Ранее, 20 апреля, старший офицер батареи артподразделения ВДВ рассказал про работу, выполняемую на правом берегу Днепра с помощью 120-миллиметровых САУ «Нона». Он уточнил, что одна из основных задач подразделения — это прикрытие пехоты, выполнение задач по поддержке артиллерийским огнем.

13 апреля старший наводчик «Ноны» с позывным Горелый рассказал, что машина достаточно точная, способна наносить ощутимое поражение противнику. Минобороны РФ уточняло, что артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных орудий «Нона» костромских десантников ежедневно ведут боевую работу по уничтожению командно-наблюдательных пунктов и живой силы украинских националистов, окопавшихся в лесном массиве, в интересах максимального продвижения наших штурмовых отрядов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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