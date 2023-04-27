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Штурмовые отряды овладели еще четырьмя кварталами Артемовска

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Штурмовые отряды овладели еще четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга 27 апреля.

Воздушно-десантные войска оказывали поддержку штурмовым отрядам, сковывая украинские подразделения на северной и южной окраинах Артемовска.

Как отметили в оборонном ведомстве, в районах населенных пунктов Артемовское, Богдановка и Красное Донецкой Народной Республики (ДНР) авиация и артиллерия группировки Южной поразили два подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В течение суток авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета, артиллерией выполнено 59 огневых задач.

«Уничтожено свыше 400 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — заявил Конашенков.

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На данный момент обстановка в Артемовске напряженная — бои идут даже ночью, это одно из самых «горячих» мест боестолкновений в рамках спецоперации. Так, ранее в этот день, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения Вооруженных сил Украины в Артемовске. По его словам, участок трассы по направлению в поселок Хромово находится полностью под огневым контролем военных России.

В Минобороны РФ же сообщали, что артиллеристы Воздушно-десантных войск противостоят формированиям ВСУ на артемовском направлении. Были уничтожены взводный опорный пункт националистов, расположенный в лесополосе, а также украинская пехотная группа.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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