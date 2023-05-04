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Марочко рассказал о попытке ВСУ прорвать линию обороны в районе Артемовска

Подполковник НМ ЛНР в отставке Марочко: ВСУ пытались прорвать линию обороны в районе Артемовска
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Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорвать линию обороны в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в четверг, 4 мая, сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Самая, скажем так, жаркая ситуация традиционно на артемовском направлении. Именно оттуда мне сегодня поступила информация, что противник попытался прорвать нашу линию обороны», — рассказал Марочко в эфире Первого канала.

При этом он отметил, что российские силы продолжают удерживать натиск украинских боевиков на данном направлении, передает «Газета.Ru».

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Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска. Бои, по его словам, ведутся в западной части города.

Также в четверг Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») сообщил, что в Артемовске уничтожен командир роты 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» Александр Немашкало с позывным Севен. В «РВ» также добавили, что 93-я мехбригада несет большие потери в боях за Артемовск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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