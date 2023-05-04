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Штурмовые отряды РФ взяли под контроль еще два квартала в Артемовске

Минобороны РФ: штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска (украинское название — Бахмут), бои ведутся в западной части города. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артемовска», — заявил генерал-лейтенант.

Вместе с тем группировка войск «Юг» нанесла поражение солдатам 60-й, 93-й механизированных и 54-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красное, а также на юго-западных окраинах Артемовска и Григоровки.

Кроме того, было уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Новопрокоповка Запорожской области, а также в Любовке, Каменке и Кирилловке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Ранее, 30 апреля, российские штурмовые отряды овладели еще четырьмя кварталами Артемовска. Представитель Минобороны добавил, что в ходе боев за город подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ сковывают противника у северной и южной окраин города.

Ранее в тот день сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовикам остается пройти около 1,5 км по городской застройке до полного освобождения Артемовска. Он подчеркнул, что его подразделению удалось взять под контроль квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей город на две части.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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