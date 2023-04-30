Российский военный назвал расстояние до полного взятия Артемовска

Сотрудник ЧВК «Вагнер» 30 апреля сообщил, что штурмовикам остается пройти около 1,5 км по городской застройке до полного освобождения Артемовска (украинское название — ​Бахмут).

«Линия фронта всё ближе смещается (к западным окраинам города. — Ред.). Им (украинским военным. — Ред.) «от потолка» если и осталось полтора километра в городе — то крупно повезло. Остается немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Он отметил, что его подразделению удалось взять штурмом квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей Артемовск на две части. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели наблюдение и корректировку огня по штурмовым группам «Вагнера» с домов, находящихся на возвышенности.

По данным штурмовиков, в настоящее время украинские силовики контролируют здание медицинского института, расположенное на самой высокой западной точке Артемовска. Оттуда ВСУ ведут корректировку артиллерии и танков.

При этом сотрудники «Вагнера» взяли плацдарм из девятиэтажек. Теперь российским военнослужащим надо установить контроль над медицинским институтом, поскольку он находится на приоритетной высоте.

Ранее, 28 апреля, ракетные войска РФ поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска в районе населенного пункта Константиновка, а также подразделения «Иностранного легиона». кроме того, были пресечены попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы с флангов.

Тогда же сообщалось, что сотрудники ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ на западе Артемовска. Отмечается, что российские военные атакуют на флангах для того, чтобы улучшить свое тактическое положение.

Кроме того, 28 апреля сообщалось, что сотрудники ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ на западе Артемовска. Кроме того, штурмовики атакуют на флангах для того, чтобы улучшить свое тактическое положение.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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