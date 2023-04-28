Ракетные войска РФ поразили объединенный штаб обороны ВСУ в Артемовске

Российские ракетные войска поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска (украинское название — Бахмут) в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республики (ДНР), а также подразделения «Иностранного легиона». Об этом 28 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также он отметил, что штурмовые отряды продолжают уничтожать отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в западной части Артемовска.

Кроме того, благодаря усилиям российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) и подразделению «Южной» группировки войск, пресечены попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы с флангов.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем были поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Николаевка, Часов Яр и Предтечино», — указал Конашенков на брифинге.

В этот же день в Telegram-канале «Военкоры русской весны» сообщалось, что сотрудники ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ на западе Артемовска. Кроме того, по информации военкоров, ЧВК «Вагнер» атакует на флангах для того, чтобы свое улучшить тактическое положение.

27 апреля Минобороны России сообщало, что российские штурмовики овладели еще четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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