Сотрудники ЧВК «Вагнер» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщается 28 апреля в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

Подчеркивается, что на западе Артемовска для украинской армии сложилась критическая ситуация.

Кроме того, по информации военкоров, ЧВК «Вагнер» атакует на флангах для того, чтобы свое улучшить тактическое положение.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские штурмовики овладели еще четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска.

Также 27 апреля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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